München/New York City - Bereits seit Wochen kehren die Fans in den USA in die Stadien zurück. Den Stanley-Cup-Triumph der Tampa Bay Lightning beispielsweise feierte in Florida eine ausverkaufte Halle.

In der NFL haben alle Teams - Stand jetzt - die Erlaubnis bekommen, in der kommenden Saison (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) vor vollen Rängen zu spielen.

Die Geisterspiele in den Stadien haben damit zwar ein Ende, jedoch bereitet das den Verantwortlichen der Franchises und der Städte auch Kopfschmerzen. Denn wo Fans sind, da ist auch Stadionpersonal wieder gefragt. In der vergangenen Saison waren logischerweise keine Ordner oder Verkäufer für Verzehr nötig.

Ist genug Personal für die Stadien da?

Nun scheint es nicht sicher, dass die Teams genug Personal zum Saisonstart zusammenkriegen. Wie "NBC" berichtet, sind das reelle Sorgen bei allen Teams in allen Stadien.

Von Parkeinweisern zu Ticketscannern über Merchandise- und Verzehrverkäufern und Stewards sind weit über 1.000 Menschen an einem NFL-Spieltag in einem einzigen Stadion im Einsatz.

Die Mitarbeiter, die 2019 noch im Einsatz waren, werden voraussichtlich längst nicht alle zurückkehren. Auch, weil das Risiko, sich in einem vollen Stadion mit Corona anzustecken, trotz eigener Impfung alles andere als ausgeschlossen ist.

Ob und welche Regeln es für die Bediensteten der Teams gibt, die in den Stadien arbeiten, wie Schutzmasken oder ein vollständiger Impfschutz, ist noch nicht bekannt.

