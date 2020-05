NFL

#ranNFLrelive: Welche Spiele aus Week 16 und 17 wollt ihr nochmal sehen?

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder 2 Spiel im Relive. In Woche 16 habt ihr die Wahl zwischen Ravens vs. Browns oder Saints vs. Titans. In Woche 17 zwischen Chargers vs. Chiefs oder Dolphins vs. Patriots. Abstimmen könnt ihr in der ran-App.

0:56 min