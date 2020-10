München/New Orleans - Der NFL droht die nächste Spielverlegung. Diesmal aber keine zeitliche Verschiebung wegen Corona, sondern vermutlich eine räumliche Änderung aufgrund von Mutter Natur.

So wird nach Informationen von "ESPN" derzeit intern diskutiert, ob das Monday Night Game der Los Angeles Chargers bei den New Orleans Saints wegen Hurrikan "Delta" von New Orleans nach Indianapolis verlegt werden muss.

"Wir haben immer Notfallpläne für alle Spiele", erklärte NFL-Sprecher Brian McCarthy: "Wir hatten Pläne für die Waldbrände in Kalifornien im vergangenen Monat, mussten aber nie entsprechend handeln. Aber wir werden die Entwicklungen in diesem Gebiet weiterhin beobachten. Es ist noch sehr früh im Prozess".

Die Colts, die am Sonntag in Cleveland gegen die Browns spielen, wurden von der Liga bereits informiert, dass das Spiel am Montagabend in ihrem Lucas Oil Stadium ausgetragen werden könnte.

Delta wird am Freitag in Louisiana erwartet

Delta rast unaufhaltsam auf Louisiana zu und wird voraussichtlich am Freitag den Bundesstaat treffen. Der Sturm hat bereits die Verlegung des Heimspiels des College-Football-Spiels der LSU am Samstag gegen Missouri erzwungen.

Am Mittwochmorgen war "Delta" laut "CBS" ein Sturm der Kategorie 2 (zweithöchste) mit Windgeschwindigkeiten von schätzungsweise 177 km/h und der Fähigkeit, sich weiter zu verschlimmern, sobald er anfängt, das warme Wasser des Golfs von Mexiko zu absorbieren.

Eine Entscheidung über die Evakuierung Louisianas steht aktuell noch aus. Im Falle des Eintritts des besagten Szenarios wäre mit der Abreise der Saints ins über 1000 Kilometer nördlich befindliche Indianapolis im Laufe des Donnerstags zu rechnen.

