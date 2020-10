München - Die Absage des Spiels zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos zieht einen echten Rattenschwanz nach sich.

Denn die NFL verkündete am Sonntagabend einige Änderungen, die durch die Verlegung des Spiels nötig wurden. Grund für die Verlegung des Spiels ist ein erneuter Corona-Fall bei den Patriots.

ran.de zeigt die Spielplan-Anpassungen.

Broncos at Patriots am 18. Oktober

Das Spiel der Denver Broncos bei den New England Patriots findet nun am 6. Spieltag am Sonntag, 18. Oktober statt.

Das Spiel der Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills am 6. Spieltag wird von Donnerstag, 15. Oktober, auf Montag, 19.Oktober verlegt.

Die New York Jets spielen nicht am 10. Spieltag, sondern am 18. Oktober am 6. Spieltag bei den Miami Dolphins. Stattdessen spielen die Jets am 11. Spieltag am 22. November bei den Los Angeles Chargers.

Ebenfalls verlegt: Das Spiel der Jacksonville Jaguars bei den Los Angeles Chargers. Beide treffen nicht wie vorgesehen am 8. Spieltag aufeinander, sondern am 7. am Sonntag, 25. Oktober.

Am 8. Spieltag, am Sonntag den 1. November, spielen nun die Los Angeles Chargers bei den Denver Broncos. Die Partie hätte eigentlich am 11. Spieltag stattfinden sollen.

Die Miami Dolphins empfangen die Chargers nicht am 7., sondern am 10. Spieltag am Sonntag, 15. November. Außerdem reisen die Dolphins nicht am 6. Spieltag zu den Denver Broncos, sondern am 11., also am 22 November.

Neuansetzung der Spiel in der Übersicht:

6. Spieltag, 18. Oktober: Denver Broncos at New England Patriots

6. Spieltag, 18. Oktober: New York Jets at Miami Dolphins

6. Spieltag, 19. Oktober: Kansas City Chiefs at Buffalo Bills

7. Spieltag, 25. Oktober: Jacksonville Jaguars at Los Angeles Chargers

8. Spieltag, 1. November: Los Angeles Chargers at Denver Broncos

10. Spieltag, 15. November: Los Angeles Chargers at Miami Dolphins

11. Spieltag, 22. November: Miami Dolphins at Denver Broncos

11. Spieltag, 22. November: New York Jets at Los Angeles Chargers

Die Änderungen die Teams betreffend:

Denver Broncos

- Bye Week am 5. statt am 8. Spieltag

- at New England Patriots vom 5. auf den 6. Spieltag

- vs Los Angeles Chargers vom 11. auf den 8. Spieltag

- vs Miami Dolphins vom 6. auf den 11. Spieltag

New England Patriots

- Bye Week am 5. statt am 6. Spieltag

- vs Denver Broncos vom 5. auf den 6. Spieltag

Buffalo Bills

- vs Kansas City Chiefs am 6. Spieltag statt 15. am 19. Oktober

Kansas City Chiefs

- at Buffalo Bills am 6. Spieltag statt 15. am 19. Oktober

Los Angeles Chargers

- Bye Week am 6. statt am 10. Spieltag

- vs Jacksonville Jaguars vom 8. auf den 7. Spieltag

- at Denver Broncos vom 11. auf den 8. Spieltag

- at Miami Dolphins vom 7. auf den 10. Spieltag

- vs New York Jets vom 6. auf den 11. Spieltag

Miami Dolphins

- vs New York Jets vom 10. auf den 6. Spieltag

- Bye Week am 7. statt am 11. Spieltag

- vs Los Angeles Chargers vom 7. auf den 10. Spieltag

- at Denver Broncos vom 6. auf den 11. Spieltag

Jacksonville Jaguars

- at Los Angeles Chargers vom 8. auf den 7. Spieltag

- Bye Week am 8. statt am 7. Spieltag

New York Jets

- at Miami Dolphins vom 10. auf den 6. Spieltag

- Bye Week am 10. statt am 11. Spieltag

- at Los Angeles Chargers vom 6. auf den 11. Spieltag

