NFL

Playoff Picture: Packers grüßen von der Spitze

Erstmals werden in dieser Saison 14 statt zwölf Teams an den NFL-Playoffs teilnehmen. Das heißt: Es gibt in der Wild Card Round drei Partien pro Conference. Nur der Spitzenreiter der AFC bzw. NFC bekommt eine Bye-Week - also spielfrei in der ersten Runde. ran.de zeigt, wie die Playoffs nach aktuellem Stand aussehen würden.