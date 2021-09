München - Tom Brady oder Matt Ryan? Matt Stafford oder Dak Prescott? Ryan Tannehill oder Joe Burrow? Runde eins unserer #ranNFL-Abstimmung hielt einige interessante Duelle parat. Ihr habt fleißig abgestimmt und für die eine oder andere Überraschung gesorgt!

Die Matchups haben wir basierend auf der Conference-Tabelle der Saison 2020 kreiert und euch jeweils für euren Favoriten abstimmen lassen. Hier die Duelle und Ergebnisse der 1. Runde.:

AFC

#1 Patrick Mahomes (92 Prozent) vs. #16 Trevor Lawrence (8 Prozent)

#2 Josh Allen (80 Prozent) vs. #15 Zach Wilson (20 Prozent)

#3 Ben Roethlisberger (80 Prozent) vs. #14 Tyrod Taylor (20 Prozent)

#4 Ryan Tannehill (45 Prozent) vs. #13 Joe Burrow (55 Prozent)

#5 Lamar Jackson (86 Prozent) vs. #12 Teddy Bridgewater (14 Prozent)

#6 Baker Mayfield (60 Prozent) vs. #11 Justin Herbert (40 Prozent)

#7 Carson Wentz (46 Prozent) vs. #10 Mac Jones (54 Prozent)

#8 Tua Tagovailoa (37 Prozent) #9 Derek Carr (63 Prozent)

NFC

#1 Aaron Rodgers (90 Prozent) vs. #16 Matt Ryan (10 Prozent)

#2 Jameis Winston (58 Prozent) vs. #15 Jalen Hurts (42 Prozent)

#3 Russell Wilson (89 Prozent) vs. #14 Jared Goff (11 Prozent)

#4 Tom Brady (93 Prozent) vs. #13 Sam Darnold (7 Prozent)

#5 Matt Stafford (45 Prozent) vs. #12 Dak Prescott (55 Prozent)

#6 Justin Fields (63 Prozent) vs. #11 Daniel Jones (37 Prozent)

#7 Taylor Heinicke (32 Prozent) vs. #10 Kirk Cousins (68 Prozent)

#8 Kyler Murray (82 Prozent) vs. #9 Trey Lance (18 Prozent)

Am Sonntag ab 16 Uhr läuten wir Runde zwei ein. Bei der Setzliste orientieren wir uns am Playoff-Format der NFL: Der am höchsten gesetzte Quarterback trifft auf den am niedriegsten gesetzten, der zweithöchste auf den zweitniedrigsten usw. Es kommt also unter anderem zum Duell Patrick Mahomes vs. Joe Burrow und auch zum Vergleich von Josh Allen mit Mac Jones.

