Baltimore/München - Wer von den Baltimore Ravens spricht, denkt vor allem an Lamar Jackson – den momentan spektakulärsten Quarterback der NFL und logischen MVP der Saison 2019. Man denkt vielleicht auch an Running Back Mark Ingram, der 1018 Yards erlaufen hat, oder an Wide Receiver Marquise Brown, der als Rookie eine beachtliche Saison spielt.

Gerne vergessen wird, dass auch die Defense großen Anteil daran hat, dass die Baltimore Ravens mit 14 Siegen bei nur zwei Niederlagen das beste Team der regulären Saison waren.

Lediglich 300,6 Yards ließ die Verteidigung im Schnitt pro Spiel zu – der viertbeste Wert der Liga. Nur 17,6 Punkte brachten die Gegner durchschnittlich gegen die Ravens zustande – der drittbeste Wert der Liga.

Eine Verteidigung ohne Schwachstellen

Besonders wichtig: Die Ravens zählen nicht zu den Teams, die zum Beispiel gegen das Laufspiel glänzen und dafür in der Passverteidigung löchrig sind oder andersherum. Die Verteidigung aus Baltimore ist ausgeglichen: die fünftbeste Laufverteidigung, die sechstbeste Passverteidigung. Schwachstellen? Fehlanzeige!

Mit dieser Entwicklung war zum Saisonbeginn nicht zu rechnen. Die Baltimore Ravens stellten zwar 2018 die von den Yards her beste Defense der NFL. Der Aderlass in der Offseason war allerdings groß.

C.J. Mosley war in Baltimore nicht zu halten

Der 6-malige Pro-Bowl-Safety Eric Weddle wurde entlassen, um 7,5 Millionen Dollar an Cap Space einzusparen. Der vermeintliche Plan dahinter: Die Ravens wollten alle finanziellen Mittel bündeln, um Star-Linebacker C.J. Mosley langfristig zu binden. Wie gesagt: So war der Plan.

Tatsächlich aber wanderte Mosley zu den New York Jets ab und mutierte dort zu einem der bestverdienenden Linebacker der NFL. Und als wäre das nicht schon schwerwiegend genug, verließen zwei Top-Pass-Rusher das Team aus Baltimore. Franchise-Ikone Terrell Suggs zog es nach Arizona bzw. später nach Kansas City und Za'Darius Smith ging Green Bay zu den Packers.

Plötzlich stand die Defense ohne ihre vier Schlüsselspieler da – und genauso spielte sie auch.

Dass sich die beiden einzigen Niederlagen der Saison in Woche 3 und 4 ereigneten, lag nämlich vorwiegend an der schwachen Verteidigung. Sowohl die Kansas City Chiefs als auch die Cleveland Browns bekamen jeweils über 500 Yards Raumgewinn zugestanden. Nie zuvor in der Franchise-Geschichte der Ravens geschah dies zwei Mal in Folge.

Marcus Peters & Co.: Die cleveren Nachverpflichtungen

General Manager Eric DeCosta musste reagieren. Und das tat er: Die beiden vertragslosen Linebacker Josh Bynes und L.J. Fort wurden verpflichtet. Zwei Wochen später kam Cornerback Marcus Peters, der im Tausch für Linebacker Kenny Young und einen Fünftrunden-Pick von den Los Angeles Rams losgeeist wurde, noch hinzu.

Es waren genau die Spieler, die die Defense der Ravens auf ein neues Level gehoben hat. Bynes hat für die Ravens in zwölf Spielen 46 Tackles, einen Sack und zwei Interceptions verbucht. Fort erlangte im selbigen Zeitraum 35 Tackles und zwei Sacks. Peters avancierte sofort zum Leistungsträger, fing drei Interceptions, von denen er zwei direkt zum Touchdown zurücktrug.

Cornerback Jimmy Smith sagt über seinen Positionskollegen Peters: "Er war ein echtes Schnäppchen für unser Team. Angesichts seiner Talents ist es fast respektlos, dass er so günstig abgegeben wurde."

Die Ravens haben eben bewiesen, dass keine großen Investitionen notwendig sind, um einen kompletten Mannschaftsteil auf Vordermann zu bringen. Die ebenfalls im Saisonverlauf verpflichteten Domata Peko (Nose Tackle) und Jihad Ward (Defensive End) sind keine Superstars, haben aber ihre Rolle in einigen Spielen gut ausgefüllt und kamen ebenfalls als vertragslose Spieler nach Baltimore.

"Eric sollte für all die Hilfe, die er für uns erbracht hat, zur Führungskraft des Jahres ernannt werden", sagt Defense Coordinator Don Martindale über den General Manager.

9.5 Sacks – Matthew Judon spielt Saison seines Lebens

"Ein großes Lob an unser Management", sagt auch Linebacker Matthew Judon: "Sie haben die Schwachstellen und Mängel analysiert und die richtigen Leute geholt, um das Schiff wieder aufzurichten."

Auch Judon ist ein wesentlicher Faktor der starken Defense. Der Outside Linebacker spielt mit 9,5 Sacks und vier erzwungenen Fumbles die beste Saison seiner Karriere und wurde völlig zurecht in den Pro Bowl berufen.

Henry stoppen, Tannehill unter Druck setzen

Im Playoff-Spiel gegen die Tennessee Titans (in der Nacht von Samstag und Sonntag um 2:15 Uhr auf ProSieben und ran.de) gilt es, vor allem Running Back Derrick Henry zu stoppen. Henry lief am vergangenen Wochenende die New England Patriots mit 182 Rushing Yards und 22 Receiving Yards in Grund und Boden.

Dies soll gegen die Baltimore Ravens nicht geschehen. Die Ravens werden sich allerdings nicht nur auf Henry fokussieren, sondern vermutlich auch Titans-Quarterback Ryan Tannehill dauerhaft unter Druck setzen.

In 54,9 Prozent aller Plays erfolgte bei den Ravens ein Blitz. Das bedeutet: Ein Linebacker oder Defensive Back versucht, zum Quarterback durchzukommen. Kein anderes Team der NFL hat diese Taktik diese Saison so oft angewandt. Das Problem ist nur: Tannehill kann mit Druck gut umgehen.

Die Defense der Ravens wird also gefordert sein, um die Titans nach deren Sieg über die New England Patriots zu stoppen. Doch das Selbstvertrauen ist groß. Judon sagt: "Es gibt einige Leute in unserem Team, die als Ravens-Spieler noch kein Spiel verloren haben. Diesen Trend wollen wir fortsetzen."

Und zwar möglichst bis zum Super Bowl.

Oliver Jensen

