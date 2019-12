München - In der NFL geht es manchmal zu wie in der Schule. Auch in der besten Football-Liga der Welt gibt es diesen einen Schüler, der das ganze Jahr versetzungsgefährdet ist. Dann, kurz bevor die Zeugnisse verteilt werden, hält der Schüler noch ein Referat und wird doch versetzt.

Die Oakland Raiders könnten in dieser Saison dieser Schüler sein. Zwei Spieltage vor Schluss steht das Team bei einer Bilanz von 6-8 – und hat tatsächlich noch Chancen auf die Playoffs. ran.de zeigt Euch, wie die Raiders das Wunder vollbringen können.

Auswärtsstärke finden

Die Raiders müssen die Chargers in Los Angeles und die Broncos in Denver schlagen. Das könnte problematisch werden, denn die Raiders haben seit 2016 nicht mehr zwei Auswärtsspiele nacheinander gewonnen. Aber gut, der versetzungsgefährdete Schüler schafft es ja auch immer irgendwie – zur Not mit einem Referat über Papageien.

Hilfe durch Niederlagen

Den Raiders würden durch ihre beiden Siege aber noch nicht in den Playoffs stehen, sie müssen anderen Teams auch Niederlagen wünschen. Die Tennessee Titans müssen gegen die Saints und in Houston verlieren (was sicherer sein dürfte als zwei Siege der Raiders). Das Team aus Oakland braucht aber auch noch Hilfe von den Pittsburgh Steelers. Diese müssten gegen die Ravens und Jets verlieren – eine Kombination, die problematisch werden könnte.

Hilfe durch Siege

Ihre positiven Gedanken schicken die Raiders nach Indianapolis. Die Colts müssen ihre Spiele gegen die Panthers (5-9) und Jaguars (5-9) gewinnen, damit die Mini-Chance der Raiders bestand hat.

Es ist noch nicht vorbei

Wenn alle oben genannten Voraussetzungen eintreten – was so wahrscheinlich ist wie ein lachender Bill Belichick – dann kommt es zu Tiebreaker-Situationen zwischen den Steelers, Titans, Colts und Raiders. Wegen der besseren Divison-Bilanz schlagen die Colts die Titans. Weil die Raiders in Indianapolis gewonnen haben, müssen sich die Colts aber auch verabschieden.

Bleiben noch die Steelers. Die werden wie durch ein Wunder von den Raiders geschlagen, weil das Team aus Oakland eine bessere "strength of victory" hat. Hierbei wird die Bilanz aller besiegten Teams zusammengenommen und verglichen. Den Steelers würde zum Verhängnis werden, dass sie die schwachen Bengals zweimal geschlagen haben, die Raiders sie aber nur einmal.

