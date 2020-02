München - Im Fußball sorgt der Videoschiedsrichter in sämtlichen Profi-Ligen für reichlich Diskussionen. In der NFL soll er nun auch eingeführt werden – zumindest wenn es nach den Coaches geht.

Wie die "Washington Post" berichtet, wünscht sich die Mehrheit der NFL-Coaches bei jedem Spiel einen Schiedsrichter, der abseits seiner Kollegen in einem Raum mit Monitoren sitzt und sich immer dann bei den Offiziellen auf dem Feld meldet, wenn eindeutige Flaggen verpasst wurden. Ein Beispiel dafür wäre die übersehene Pass Interference beim NFC Championship Game 2018 zwischen den New Orleans Saints und den Los Angeles Rams.

Der Wunsch soll beim nächsten Liga-Meeting im Zuge des Scouting Combines in Indianapolis hinterlegt werden, große Aussicht auf Erfolg gibt es aber wohl nicht. Die Liga und der Großteil der Schiedsrichter stünden dem sogenannten "Sky Judge" eher skeptisch gegenüber, berichtet die Zeitung weiter. Demnach gäbe es Zweifel daran, dass die jeweiligen Spiele einheitlich geleitet werden würden.

Videoschiedsrichter? NFL-Büro schaltet sich ohnehin in Spielen ein

Das Thema des Videoschiedsrichters wurde bereits in der vergangenen Offseason diskutiert, allerdings soll es damals nicht genügend qualifizierte Schiedsrichter gegeben haben, die den Job hätten ausfüllen können.

Bislang wird jeder Spielzug, der zu Punkten führt, von den regulären Schiedsrichtern nochmals per Video-Sequenz am Spielfeldrand überprüft. Schon jetzt kommt es aber in einzelnen Spielen vor, dass sich darüber hinaus das New Yorker Schiedsrichter-Büro der NFL einschaltet, um glasklare Fehlentscheidungen zu melden.

So geschehen beim letzten AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Tennessee Titans. Damals hatten die Schiris übersehen, dass zwölf statt elf Spieler auf dem Feld standen. Erst nach dem Hinweis aus dem Büro wurde doch noch eine Flagge geworfen. Wieso New York ausgerechnet hierbei eingriff? Den Gerüchten zufolge nur, weil TV-Experte Tony Romy im landesweiten Fernsehen darauf hingewiesen hatte, dass ein Akteur zu viel auf dem Feld stand.

Das Konzept eines Videoschiedsrichters, der sich bei Fehlentscheidungen mit dem Hauptteam abstimmt, wäre zwar keine gänzliche Neuheit in der NFL. Zu einer dauerhaften Einführung wird es jedoch vorerst nicht kommen. Tony Romo kann schließlich nicht alle Spiele kommentieren.

