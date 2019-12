München – Der Super Bowl fasziniert. Fans sowieso. Das Spektakel zieht aber auch Menschen in seinen Bann, die sonst mit Football nicht so viel am Hut haben.

Ja, selbst Künstler, die schon in großen Arenen aufgetreten sind, die abgezockten Superstars der Szene, sind aufgeregt wie kleine Kinder, wenn sie die Halbzeit-Show bespielen dürfen.

Wie Jennifer Lopez. J.Lo ist beim Super Bowl LIV am 2. Februar (live auf ProSieben und ran.de) zusammen mit Shakira die Glückliche. Und kann ihr Glück immer noch nicht wirklich fassen.

Golden-Globe-Nominierung

"Es ist wie der Gewinn des Oscars. Es ist die größte Show, die es gibt. Es hat das größte Publikum", sagte Lopez in einem Interview bei "CBS Sunday Morning". Apropos Oscar: Für ihre Rolle als Stripperin in "Hustlers" wurde sie gerade für den Golden Globe nominiert.

Experten halten es durchaus für möglich, dass sie nicht nur auch für den Oscar nominiert wird, sondern tatsächlich herausfinden kann, wie es ist, ihn auch zu gewinnen. Sie gilt als Favoritin in der Kategorie "beste Nebendarstellerin". Die Oscar-Verleihung findet am 9. Februar in Los Angeles statt. Keine Frage: Im Februar könnte sie ihre Karriere vergolden.

Eine Halbzeit-Show beim Super Bowl dauert zwar keine Viertelstunde, eine Einladung gilt im Musik-Business aber als Ritterschlag. Klar ist schon jetzt: Im Hard-Rock-Stadium der Miami Dolphins wird groß aufgefahren.

Auch für Sängerinnen wie Lopez und Shakira dürfte das nochmal eine neue Hausnummer sein. "Das hat man nicht, wenn man auf Tour ist. Dort ist alles kostenbewusst. Und hier kannst du dies und jenes tun. Das ist eine andere Erfahrung", sagte Lopez.

Es sei ein Traum für alle Musiker, beim Super Bowl zu spielen und so zwölf Minuten einer erstaunlichen Show zu haben, betonte die 50-Jährige: "Es hat etwas Berauschendes."

Englisch und Spanisch mit Shakira

Was die Zusammenarbeit an dem Abend betrifft, verriet Lopez, dass sie und Shakira im Moment ihre eigenen Songs separat geprobt hätten, aber sie würden "auf jeden Fall etwas zusammen machen". Und dann wahrscheinlich eine Kombination aus Englisch und Spanisch.

"Ich denke, bei uns kann man das erwarten, eine Kombination davon", sagte Lopez. "Ein wenig von beidem. Es ist in Miami und wir sind beide lateinamerikanische Künstlerinnen. Wir bringen dieses Flair. Und ich denke, das wird aufregend und eine neue Sache, die es noch bei keinem anderen Super Bowl gegeben hat."

