München - Die Vorbereitung von Quinn Meinerz auf den NFL Combine erinnert ein wenig an "Rocky IV".

Sylvester Stallone bereitet sich in dem Spielfilm aus dem Jahre 1985 im Gebirge von Russland auf das Duell gegen Ivan Drago vor, läuft durch die Wälder und hackt mit einer Axt Holzstämme.

Meinerz tut praktisch das Gleiche. Nur bereitet er sich nicht auf einen großen Boxkampf vor, sondern auf den NFL Combine. In den Wäldern von Kanada bringt er sich in Form.

In einem Video ist zu sehen, wie er Bäume hackt, schwere Gastanks trägt und Kniebeugen mit Baumstämmen macht. "Ich muss beim Training eben kreativ sein", erzählt er bei "waow.com".

Corona verhindert Umschulung auf Center

Meinerz spielte seit 2017 für die Wisconsin–Whitewater Warhawks, eine eher unbedeutende Universitätsmannschaft aus der NCAA Division III.

Ursprünglich wollte der 1,91 Meter große und 145 Kilogramm schwere O-Liner die Saison 2020 nutzen, um von der Position des Guards auf Center umzuschulen und sich dadurch für den NFL Draft 2021 besonders interessant zu machen.

Doch es kam anders: Die Saison 2020 wurde in seiner Division aufgrund der Pandemie abgesagt. Sogar die Fitness-Studios hatten weitestgehend geschlossen. Meinerz hatte nicht die Möglichkeit, an seiner Fitness zu arbeiten oder gar eine neue Position zu lernen.

Als er die Abschlussprüfung an der Universität hinter sich gebracht hatte, fuhr er zu seinem Onkel in die kanadische Provinz Alberta, der dort ein Fishing Camp betreibt. Das Football-Talent arbeitet dort aktiv mit und nutzt die Freizeit, um in der freien Wildnis zu trainieren.

"Es gibt hier keine Klimaanlage. Und das Wasser, das ich trinke, kommt direkt aus dem See", sagt er über die Unterschiede zu einem gewöhnlichen Fitness-Studio.

Bäume umreißen, Bälle in den Mülleimer snapen

Mag das Fitness-Training in der Natur ähnlich effektiv sein wie in einem Studio, verhält es sich mit dem Footballtraining ungleich schwieriger. Gerade ein Offensive Liner ist normalerweise auf einen Trainingspartner angewiesen, den er blocken kann.

Doch auch hier ließ sich Meinerz etwas einfallen - er übt seine Blocktechnik an Bäumen. In seinem Youtube-Video ist sogar zu sehen, wie er einen Baum entwurzelt.

Um in der NFL wirklich als Center fungieren zu können, arbeitet er auch an den Snaps. Nur gibt er den Ball nicht an einen Quarterback weiter, sondern an einen Mülleimer.

"Ich musste mir eben selber beibringen, wie man als Center spielt. Ich habe den Ball daher immer wieder in einen Mülleimer gesnapt", erzählt er. "Ich habe mich dabei selber per Video aufgenommen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie gut meine Snaps sind und was ich korrigieren muss."

Keine Chance bei den Wisconsin Badgers

Das ungewöhnliche Training ist typisch für Meinerz, dessen Werdegang völlig anders ist als der vieler anderen Talente: "Wie jedes Kind aus Wisconsin habe auch ich davon geträumt, für die Wisconsin Badgers (ein Team aus der Big-Ten-Conference, Anm. d. Red.) zu spielen. Aber als ich realisieren musste, dass das nicht klappen wird, ging ich auf ein Division-3-College."

Sein Offensive-Line-Coach Brent Allen sagte gegenüber "USA Today": "Man kommt nicht an unsere Universität, um den Sprung in die NFL zu schaffen. Man kommt hierher, um einen guten Abschluss zu machen."

Womöglich wäre Meinerz gar nicht in den Fokus der NFL-Teams gelangt, hätte er nicht mit Nate Trewyn zusammengespielt - ein Ausnahmetalent, das zahlreiche NFL-Scouts an der University of Wisconsin–Whitewater spielen sehen wollten.

Meinerz erzählt: "So begann es, dass einige Scouts auch mich sahen und fragten: 'Hey, wer ist denn die große Nummer 77?'"

Trewyn wurde schlussendlich nicht gedraftet, schaffte es aber immerhin in den Kader der Tampa Bay Buccaneers und später in das Practice Squad der Los Angeles Rams.

Die Einladung zum Senior Bowl macht Hoffnung

Möglicherweise hat Meinerz beim NFL Draft 2021 (die 1. Runde am 29. April live auf ProSieben MAXX und ran.de) mehr Glück. Dass er am Senior Bowl teilnahm, also praktisch am Allstar-Spiel des College-Footballs, dürfte ihm Hoffnung machen.

Gespräche mit den NFL-Teams hat er ebenfalls schon geführt. Dabei musste er feststellen, dass es in den Interviews nicht nur um Football geht, sondern vor allem um ihn als Person. "Ich musste 32-mal von der Scheidung meiner Eltern erzählen. Das stört mich nicht, aber irgendwie erzählt man dann immer das Gleiche."

Dabei wäre sein Training a la Sylvester Stallone doch ein viel interessanteres Thema gewesen.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.