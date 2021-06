München - Der Rekord für die teuerste Football-Karte in der Geschichte wurde in diesem Jahr bereits zwei Mal pulverisiert. Dabei wurde jeweils eine Rookie-Karte von Tom Brady aus dem Jahr 2000 versteigert. Ein Rekord, der in Kürze erneut gebrochen wird.

Brady-Karte: Gleiche Ausgabe - bessere Bewertung

Für 2,25 Millionen US-Dollar wurde die Rookie-Karte des 43-Jährigen im April versteigert. Die Auktion, die bei "Lelands" stattfand, begann bei 75.000 Dollar. Insgesamt gab es 67 Gebote. Nun steht erneut die gleiche Ausgabe der Karte zum Gebot bereit.

Da sich die Karte bei dieser Auktion jedoch in einem besseren Zustand befindet und deshalb von Experten höher eingeschätzt wurde, liegt das Höchstgebot zwei Tage vor Auktionsende auf Rekordkurs. Im Moment würde die Karte für fast 1,9 Millionen US-Dollar verkauft werden.

Doncic-Karte kostete 4,6 Millionen Dollar

Zusätzlich den 20 Prozent Gebühr würde die Karte also bereits jetzt den alten Rekord übersteigen. Wie "ProFootballTalk" spekuliert, dürfte sich das Gebot in den kommenden Tagen noch einmal erhöhen. Den Rekord für die teuerste Football-Karte bleibt damit weiterhin in fester Hand von Tom Brady.

Die Begeisterung für seltene Exemplare von Sammelkarten im Sport ist auch in anderen Sportarten vertreten. Ein Geschäftsmann erstand eine Baseball-Sammelkarte von Mickey Mantle im Januar für 5,2 Millionen Dollar, während eine seltene Erstausgabe einer Karte von Luka Doncic von den Dallas Mavericks aus der NBA den Besitzer für 4,6 Millionen Dollar wechselte.

