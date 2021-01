München - Die Cleveland Browns müssen ihr Playoff-Spiel in der Wild Card Round gegen die Pittsburgh Steelers (in der Nacht zu Montag ab 1.55 Uhr live auf ProSieben und ran.de) ohne den positiv auf COVID-19 getesteten Kevin Stefanski absolvieren. Der Head Coach darf sich auch von zuhause aus nicht ins Geschehen einschalten.

Für derartige Fälle hat die NFL während der Pandemie eigene Regeln geschaffen. So dürfen Trainer in Quarantäne, die nicht direkt an der Partie teilnehmen können, während des Spiels keinen Kontakt zum Coaching Staff aufnehmen oder am In-Game-Coaching-Prozess teilnehmen.

"Sie wissen, wie wir spielen"

Bitter für die Browns, die gegen die Steelers ihr erstes Playoff-Spiel seit 2002 bestreiten werden. Für Stefanski wird Special-Teams-Coordinator Mike Priefer als Cheftrainer und Offensive Coordinator Alex Van Pelt das Playcalling für die Offense übernehmen.

Dennoch sorgt sich der eigentliche Head Coach nicht um sein Team. Zwar sei Stefanski "enttäuscht für alle, die nicht Teil dieses Spiels sein können", gab sich aber zuversichtlich: "Ich denke, die Spieler verstehen, dass es nicht wirklich wichtig ist, wer der Cheftrainer am Sonntag ist. Sie wissen, wie wir spielen."

