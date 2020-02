München – Man muss es ihm lassen: Gardner Minshew enttäuscht nicht. Kult bleibt eben Kult.

Wenn man hätte raten müssen, wie der Quarterback der Jacksonville Jaguars seinen Urlaub nach der Regular Season verbringen würde, es wäre wohl so etwas geworden wie ein Abenteuerurlaub. Irgendwas Verrücktes, Ausgefallenes.

Minshew lieferte.

Wie in seiner Rookie-Saison, als er zunächst am ersten Spieltag den verletzten Nick Foles ersetzte und später, als der Routinier wieder fit war und Minshew zunächst verdrängte, nach kurzer Zeit den Starter-Job zurückeroberte.

Den Urlaub verbrachte Misnhew in einem riesigen Wohnmobil, mit dem er quer durch die USA reiste. Und allerlei verrückte Dinge tat. Entenjagd. Wandern im Grand Canyon. In einer F-16 Falcon fliegen und 9G aushalten. Sowas halt. Was man so macht, wenn man etwas verrückt ist.

Der hungrigste Spieler

Zwischendurch wurde er von "Snickers" noch als hungrigster Spieler ausgezeichnet, nachdem Fans ihn gewählt hatten. Hungrig war dabei im Sinne von "mehr erreichen wollen" gemeint. Die dazugehörige Kette, immerhin 75.000 Dollar wert, will Minshew der "Movember Foundation" spenden.

Und jetzt? Wird er sich darauf vorbereiten, seinem Team zu beweisen, dass er der Quarterback der Zukunft ist. "Ich habe zweieinhalb Monate Zeit, um mich auf mein Team vorzubereiten", sagte Minshew. "Ich werde versuchen zu beweisen, dass ich der Beste für mein Team bin und dass ich uns dabei helfen kann, Spiele zu gewinnen. Alles, was darüber hinausgeht, liegt außerhalb meiner Kontrolle."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.