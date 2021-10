München - Gleich in seinem ersten Spiel für sein neues Team sorgte Tight End Zach Ertz für ein Stück NFL-Geschichte.

Nach seinem Trade von den Philadelphia Eagles zu den Arizona Cardinals ist er der erste Spieler überhaupt, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in einer Saison einen Touchdown für zwei unterschiedliche Teams fängt.

Doch auch neben seinem Catch in der Endzone bewies der Routinier auf Anhieb, welchen Wert er für die Cardinals haben kann. Mit 66 Yards konnte er - zusammen mit A.J. Green - die meisten Receiving Yards aller Cardinals-Akteure an diesem Tag vorweisen.

Gute Chemie mit Kyler Murray

Am 15. Oktober erfuhr Ertz von seinem Wechsel nach Arizona und eilte umgehend zur neuen Mannschaft. In Week 6 gegen die Cleveland Browns konnte er zwar noch nicht mitwirken, stand allerdings schon an der Seitenlinie.

Im Flugzeug saß er dabei neben Superstar-Quarterback Kyler Murray, der dem Neuzugang schnellstmöglich das Playbook beibringen sollte. Die Extraschicht scheint sich gelohnt zu haben: Im dritten Viertel der Partie am Sonntag fand der Spielmacher den perfekt eingelaufenen Ertz, der den 47-Yard-Touchdown-Pass veredelte.

Auch MVP-Kandidat Murray zeigte sich nach dem Spiel mit seinem neuen "Spielzeug" zufrieden: "Er hatte nur eine kurze Woche, aber er hat es gut und schnell gelernt", lobte er bei "ESPN".

Ebenfalls kurios: Weil Head Coach Kliff Kingsbury aufgrund einer überstandenen Corona-Infektion erst am Sonntag wieder zur Mannschaft stoßen konnte, lernten sich Ertz und der Übungsleiter erst während der Aufwärmeinheiten persönlich kennen.

Das bringt Zach Ertz den Cardinals

Seine neuen Kollegen in der Offensive freuen sich über die Präsenz des ehemaligen Pro Bowlers: "Seine Fähigkeiten in der Mitteldistanz und bei den langen Bällen helfen enorm", erklärte Star-Receiver DeAndre Hopkins nach der Partie: "Seine Anwesenheit hilft uns enorm."

Coach Kingsbury schlug in eine ähnliche Kerbe: "Er ist ein hartes Matchup für Linebacker, und wenn man dann solche Jungs auf den Außenbahnen hat wie wir, dann hilft das eine Menge", sagte der Trainer.

"Ich hab noch nie so viel grünes Gras in der Mitte gesehen, das hat man wohl davon, wenn man mit DeAndre Hopkins und A.J. Green zusammenspielt", lobte Ertz nach der Partie sein neues Team. Eine Interception von Quarterback Murray nahm er dabei auch auf seine Kappe und gelobt für den kommenden Spieltag Besserung.

Dann geht es für Ertz und seine noch ungeschlagenen Cardinals im Spitzenspiel gegen die Green Bay Packers im Thursday Night Game. Aaron Rodgers und Co. stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage - ein echter Gradmesser für die Cardinals. Und Ertz.

