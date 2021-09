Philadelphia - Jordan Mailata hatte so seine Probleme mit dem Football-Helm. Sei es beim Auf- oder beim Abziehen - so richtig wollte es nicht klappen. Wie auch. Schließlich war in seinem ursprünglichen Sport, dem Rugby, solch ein Schutz für den Kopf nicht nötig.

Doch als der heute 24-Jährige vor rund drei Jahren an der IMG Academy in Florida ankam, kam er nicht mehr drum herum. Der Australier wechselte vom Rugby zum American Football, setzte alles auf eine Karte.

Spätestens einen Tag vor dem Start in die NFL-Saison 2021 ist klar: Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt.

Neuer Vertrag für Jordan Mailata

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mailata verlängerte seinen Vertrag bei den Philadelphia Eagles um vier weitere Jahre. Bis zu 80 Millionen US-Dollar könnte er bis zum Ende der Spielzeit 2025 verdienen, 40,85 Millionen sind so oder so garantiert.

Sein Team setzt damit ein klares Zeichen. Und spricht dem Left Tackle sein Vertrauen aus. Mit dem Monster-Vertrag geht ohne Zweifel eine Stammplatz-Garantie einher. Sein schärfster Konkurrent, Andre Dillard, wird sich erst einmal hinten anstellen müssen.

Und das ist bei einem Blick auf deren Laufbahn durchaus ein Ding.

Der Australier folgt auf Moritz Böhringer

Dillard, ausgebildet an der Washington State University, wurde im NFL Draft 2019 in der ersten Runde gedraftet. Der 22. Pick kam mit großen Erwartungen nach Philly, schleppte sich zuletzt aber immer wieder mit Verletzungen rum.

Ihm gegenüber steht Maillata. Ein in Bankstown, Australien geborener Hühne. 2,03 Meter groß, 156 Kilogramm schwer. Football hatte er bis zu seinem 20. Lebensjahr aber nicht gespielt. Und dennoch entschieden sich die Eagles dazu, ihn in der 7. Runde des Drafts 2018 auszuwählen.

Alleine mit seinen Highlight-Videos aus dem Rugby hatte er das Interesse zahlreicher NFL-Franchises auf sich gezogen.

Mailata war damit nach Moritz Böhringer erst der zweite Spieler, der im Draft gepickt wurde, ohne vorher an einem College in den USA zu spielen.

Gerade einmal zehn Einsätze als Starter

Sowohl in seiner Rookie-Saison, als auch 2019 musste der Left Tackle aufgrund diverser kleinerer Verletzungen zuschauen. Dennoch konnte er so im Training wertvolle Erfahrung sammeln, die ihm in seinem ersten echten NFL-Jahr zu Gute kamen.

Mailata startete 2020 in zehn Spielen, profitierte dabei auch von Ausfällen seiner Konkurrenten. Insgesamt kam er auf 15 Saisoneinsätze.

Die Eagles betonten dabei immer wieder ihre Bewunderung. Trotz geringer Erfahrung hat sich der Australier demnach schon sehr reif gezeigt. Die Belohnung folgt nun in einem neuen Vertrag.

Kurz bevor die Eagles am Samstag zu ihrem ersten Spiel bei den Atlanta Falcons reisten, richtete Mailata in einem Video seine Dankbarkeit an die Franchise, sagte: "Ich bin begeistert, weitere vier Jahre hier zu sein und dieses Team und diese Stadt zu repräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, alles was in mir steckt auf den Platz zu bringen."

In Atlanta, so viel ist sicher, wird er dann sicherlich andere Probleme haben, als das Aufziehen seines Helmes.

Timo Nicklaus

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.