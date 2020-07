München/Kansas City - In der vergangenen Woche unterschrieb Chris Jones einen neuen Mega-Vertrag bei den Kansas City Chiefs und ist neben Patrick Mahomes der zweite Leistungsträger, der langfristig bei den Super Bowl-Champions bleiben wird. In einer Radiosendung verspricht der Defensive Tackle eine glorreiche Zukunft.

Fünf Ringe für Kansas City

"Das ist erst der Anfang", erklärt Jones am Montag bei "KCSP 610 Sports Radio". "Wir planen eine weitere Siegesparade und eine weitere und eine weitere. Wir werden alles dafür tun, um nicht einen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf oder mehr Super-Bowl-Ringe nach Kansas City zu holen."

Vor dem Sieg in Super Bowl LIV musste die Franchise 50 Jahre auf die nächste Meisterschaft in der NFL warten, diese Wartezeit sei nun vorbei, versprach Jones: "Es ist Zeit eine Dynasty zu erschaffen."

Vorbild New England Patriots

Mit fünf oder mehr Super Bowl-Siegen ließe sich eine solche Vorherrschaft in der NFL auf jeden Fall begründen. Unmöglich ist ein solches Vorhaben nicht, schwierig hingegen allemal. Die Chiefs mussten in jedem Spiel in den vergangenen Playoffs einen Rückstand wettmachen, alleine im Super Bowl lag Kansas City sieben Minuten vor dem Ende noch zehn Punkte hinter den San Francisco 49ers.

Zudem wird es in Zeiten von Corona, Free Agency und Salary Cap sehr schwierig ein Siegerteam langfristig zusammenzuhalten - eine Herausforderung, die auch die Chiefs in den kommenden Jahren meistern müssen. Wie möglich eine solche Erfolgsserie dennoch ist, beweisen seit 2001 die New England Patriots, die mit sechs Super-Bowl-Siegen als bisher einzige Dynastie aus der Salary-Cap-Ära hervorgegangen sind.

Mit Chris Jones und Quarterback Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs auf jeden Fall schon ein stabiles Grundgerüst, um eine neue Vorherrschaft in der NFL zu begründen. Eines ist schon mal sicher: Der Sieg in Super Bowl LIV soll für die Chiefs nicht der letzte gewesen sein.

