Cleveland - Sie galt schon als gescheitert, die Beziehung zwischen Odell Beckham Jr. und den Cleveland Browns. Vorbei, bevor es richtig knisterte, bevor eine Liebesbeziehung daraus werden konnte.

Nach einer enttäuschenden ersten Saison, dem (höchstwahrscheinlichen) Verpassen der Playoffs und nur zwei Touchdowns für das vor dieser Spielzeit so gehypte Browns-Team soll es OBJ gereicht haben. Medienberichten zufolge bat er zuletzt gleich mehrere Teams darum, ihn aus Cleveland "rauszuholen".

"Niemand weiß, was die Zukunft bringt, schon morgen kann alles anders sein", so der 27-Jährige, der sich nicht auf einen Verbleib bei den Browns festlegen wollte.

Beckhams Bekenntnis zu den Browns

Bis jetzt. Denn urplötzlich schlägt der Wide Receiver ganz andere Töne an.

"Ich werde nirgendwo hingehen", sagte ein offenbar geläuterter Beckham auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich werde hier sein. Wir werden das hinkriegen. Es ist hier zu besonders, um abzuhauen."

Er werde auch 2020 "definitiv" für Cleveland spielen - dann, so hofft OBJ, auch endlich erfolgreich: "Wir werden das sein, was wir schon in dieser Saison hätten sein sollen, all die kleinen Fehler korrigieren und die 'Was-wäre-gewesen-wenn-Spiele' gewinnen. Wir sind einfach zu gut."

OBJ scheint 2019, eine Saison zum Vergessen, 2020 auch wirklich vergessen machen zu wollen. "Wir haben kein Haus gekauft, um es gleich wieder zu verkaufen", meinte der dreimalige Pro Bowler. Und wiederholte: "Ich werde hier sein. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Und offenbar auch nicht mehr zu spekulieren.

Beckham gibt seine Beziehung zu den Browns noch nicht auf. Jetzt muss es nur noch richtig knistern.

