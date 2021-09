München – Auch die NFL-Saison 2021 wird von der Corona-Pandemie geprägt werden. Schon vor Woche eins steht fest, dass es nicht möglich sein wird, die ganze Saison ohne COVID-19-Erkrankungen zu überstehen.

Es ist wieder mehr erlaubt

Für vollständig geimpfte Spieler sind die Einschränkungen deutlich geringer als noch im letzten Jahr. Eine Maskenpflicht, tägliche COVID-Tests oder Mindestabstände zu ebenfalls vollständig Geimpften fallen weg.

Was aber wird passieren, sollte ein Spieler erkranken? Und macht es einen Unterschied, ob derjenige geimpft oder ungeimpft ist? Für jede Situation gibt es verschiedene Regeln.

Situation 1: Spieler werden positiv getestet

Fall 1: Ein vollständig geimpfter Spieler wird positiv getestet: In diesem Fall muss sich der positiv getestete Spieler sofort isolieren, kann aber unter Umständen zurück zum Team stoßen. Dafür muss er symptomfrei sein und zwei Negativ-Tests vorweisen, die 24 Stunden auseinander liegen. Solange ein Spieler Symptome vorweist, reichen diese aber nicht. Kurzum: Es ist theoretisch möglich, dass ein Spieler 48 Stunden nach einem positiven Test wieder an Teamaktivitäten teilnehmen kann.

Fall 2: Ein nicht geimpfter Spieler wird positiv getestet: Sollte ein nicht geimpfter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden, muss sich dieser mindestens zehn Tage isolieren. Danach müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, bevor der Spieler wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen darf.

Situation 2: Spieler haben Kontakt zu positiv getesteten Personen

Fall 1: Ein vollständig geimpfter Spieler hat engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person: Wenn der Spieler keine Symptome zeigt, ist eine Isolierung nicht vorgeschrieben, vorausgesetzt ein durchgeführter Corona-Test ist negativ. In den darauf folgenden fünf Tagen wird der Spieler jeden Tag getestet und muss auf dem Trainingsgelände eine Maske tragen.

Fall 2: Ein nicht geimpfter Spieler hat engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person: Dieser Spieler muss sich fünf Tage isolieren. Egal, ob ein Test positiv oder negativ ausfällt. Die Isolation wird erst dann beendet, wenn der Spieler an fünf Tagen in Folge negativ ist.

Corona-Ausbrüche hätten schwerwiegende Auswirkungen

Sollte ein Spiel aufgrund eines Corona-Ausbruchs in einem Team ausfallen müssen und nicht innerhalb der Saison wiederholt werden können, wird das Spiel als Niederlage für dieses Team gewertet. Zusätzlich würden die Spieler kein Gehalt für das Spiel bekommen. Sowohl Teams, als auch die Spieler haben also genug Anreiz, um sich an die von der NFL aufgestellten Regeln zu halten.

Philipp Schmalz

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.