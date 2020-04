Ihr hattet abgestimmt, das Relive von Chiefs at Jaguars hatte sich hauchdünn durchgesetzt. Da die Partie leider damals unvollständig übertragen wurde, müssen wir dennoch kurzfristig auf die Übertragung von Rams at Panthers wechseln. Also: Heute Abend ab 19 Uhr seht ihr den Super Bowl-Teilnehmer aus dem Februar 2019, die Rams, gegen die Panthers, kommentiert und moderiert von Jan Stecker, Patrick Esume und Björn Werner.