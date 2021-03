München – Es ist Zeit für die dicken Verträge in der NFL, wenn am 17. März die Free Agency startet! Netman Christoph "Icke" Dommisch analysiert in gleich zwei Spezial-Folgen der #ranNFL-Webshow alle Gerüchte und die neuesten Entwicklungen in der Free Agency.

Beide Episoden gibt es im kostenlosen Livestream auf ran.de, YouTube und Facebook live.

Montag, 15. März ab 18:30 Uhr:

Wer ist auf dem Markt? Welche Superstars haben schon unterschrieben? Wo müssen die Teams nachbessern? All diese Fragen beantwortet Icke in der ersten Folge des Free-Agency-Specials!

Donnerstag, 18. März ab 18:30 Uhr

Welche Deals sind schon durch? Was sind die größten Überraschungen? Wer erlebt ein böses Erwachen? Zusammen mit Moderator Max Zielke nimmt Icke die aktuellsten Wechsel und Trades genau unter die Lupe!

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.