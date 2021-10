München/Chicago - Dank Quarterback Jimmy Garoppolo haben die San Francisco 49ers mit 33:22 in Chicago gewonnen und stehen nun bei einer Bilanz von 3:4, für die Bears war es die fünfte Niederlage bei drei Siegen.

"Jimmy G" blieb zwar ein Passing Touchdown verwehrt, dafür lief Garoppolo zweimal selbst in die Endzone. Der 29-jährige Passgeber warf für 322 Yards und kam ohne Interception aus.

Bears-Quarterback Justin Fields zeigte ebenfalls eine gute Leistung und brachte es auf einen Passing- und einen Rushing Touchdown, er sammelte 175 Passing Yards, warf dann aber kurz vor Schluss bei einem riskanten Pass eine Interception.

Deebo Samuel mit starker Leistung

Bemerkenswert waren ebenfalls die Zahlen von Running Back Eli Mitchell, der 49ers-Rookie lief für 137 Yards und einen Touchdown. Damit überholte er Ricky Watters (397 in der Saison 1992) als der Running Back der 49ers mit den meisten Yards in den ersten fünf Spielen seiner Karriere.

Ein starkes Spiel machte auch 49ers-Receiver Deebo Samuel, der es auf 171 Receiving Yards brachte. Samuel ist nun seit 1970 der überhaupt erst dritte Receiver der 49ers, der in den ersten sieben Spielen jeweils mindestens 50 Receiving Yards verbuchte. Die anderen beiden: Jerry Rice (1996, 1986) und Dwight Clark (1982).

Slye setzt erstes Field Goal daneben

Die erste Chance zu punkten hatte 49ers-Kicker Joey Slye. Der 25-Jährige setzte das Ei aber aus 48 Yards rechts neben das Gestänge. Besser macht es sein Bears-Pendant Cairo Santos, der aus 39 Yards die ersten Punkte auf das Scoreboard brachte.

Wenig später zielte dann auch Slye präziser und traf aus 48 Yards zum 3:3. Weitere Punkte gab es im ersten Viertel nicht, weder das Pass- noch das Laufspiel beider Teams kam zu diesem Zeitpunkt so richtig in Schwung.

Justin Fields und Jesse James sorgen für ersten Touchdown

Das änderte sich dann direkt im zweiten Viertel. Fields fand über 8 Yards Tight End Jesse James für den ersten Touchdown der Partie, Santos sorgte für den Extra-Punkt. Garoppolo konnte das nicht kontern, es reichte nur zu einem weiteren Field Goal durch Slye, diesmal aus 52 Yards.

Im Anschluss sorgte erneut Santos mit einem weiteren Field Goal aus 40 Yards für das 13:6, bevor es vor der Bears-Endzone spannend wurde. Receiver Samuel schnappte sich an der 4-Yards-Linie einen 50-Yards-Pass von Garoppolo, der Quarterback spikte den Ball und stoppte bei sieben Sekunden die Uhr. Ein weiterer Passversuch zu Samuel kam aber nicht an, so dass es erneut an Kicker Slye lag, den 13:9-Halbzeitstand zu besorgen.

Garoppolo mit zwei Rushing-Touchdown

Nach der Pause sah es dann zunächst wieder so aus, als würden die Kicker weiter dominieren. Santos verwandelte das nächste Field Goal für die Bears, bevor den 49ers der erste Touchdown gelang. Erneut Samuel schnappte sich einen langen Ball unmittelbar vor der Endzone, Garoppolo trug das Ei schließlich selbst über die Linie. Bitter: Slye setzte den Extra-Punkt daneben, die Bears blieben mit 16:15 vorn.

Die 49ers liefen nun aber heiß, Running Back Mitchell wuchtete den Ball zu Beginn des letzten Viertels in die Endzone, Receiver Brandon Aiyuk fing die Two-Point Conversion. Doch die Bears antworteten direkt, Quarterback Field lief über 22 Yards selbst zum Touchdown. Da nun aber bei Bears-Kicker Santos die Nerven zitterten und er den Extra-Punkt danebensetzte, blieben die 49ers mit 23:22 in Führung.

Diese bautet Garoppolo wenig später mit seinem zweiten Rushing Touchdown des Tages aus, diesmal traf Slye. Der Kicker besorgte in einem umkämpften Spiel dann mit einem weiteren Field Goal knapp zwei Minuten vor Schluss den 33:22-Endstand.

