New York/München - Nun ist es offiziell. Die NFL wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten je eine Partie im Rahmen der International Series in Mexiko austragen. Stattfinden werden die Duelle wie in den Saisons 2005, 2016, 2017 und 2019 im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt - also mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel.

2018 war das Aufeinandertreffen zwischen den Los Angeles Rams und den Kansas City Chiefs wegen der schlechten Platzverhältnisse im größten Stadion Mexikos kurzfristig nach LA verlegt worden. Das hielt die NFL aber nicht davon ab, auch künftig im Nachbarland zu gastieren.

Dolphins und Falcons sind Teil der International Series

An welchem Spieltag die Liga 2020 nach Mexiko zurückkehren wird und welche Teams die Partie bestreiten werden, ist noch offen. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Miami Dolphins und die Atlanta Falcons jeweils eines ihrer Heimspiele im Rahmen der International Series austragen werden. Die Jacksonville Jaguars werden im achten Jahr nacheinander einen Gegner in London empfangen.

