München - Mark Davis, Besitzer der Las Vegas Raiders, hat sich zu den Gerüchten rund um eine potenzielle Verpflichtung von Quarterback Tom Brady im Jahr 2020 geäußert.

"Ich habe von den Gerüchten gehört. Das ist 2-3 Jahre her, ich weiß es nicht. Sprecht mit Dana (White). Ich weiß, dass Brady bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben hat. Ich habe keine Ahnung, Dana hat die Geschichten", sagte der 67-Jährige gegenüber dem "Las Vegas Review-Journal".

UFC-Boss Dana White hatte zuvor im "GronkCast" am Rande der UFC-Kämpfe am Samstagabend erklärt, dass er einen Deal ausgehandelt hatte, der Brady und Tight End Rob Gronkowski nach Las Vegas gebracht hätte – dann allerdings soll ihm der damalige Raiders-Coach Jon Gruden einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.

Gronk und Brady im Doppelpack

"Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Brady und Gronk zu den Raiders kommen", erklärte White. "Der Deal war fast durch und in letzter Minute ließ Gruden ihn platzen und sagte, dass er [Brady] nicht wolle."

Und weiter: "Da war die Hölle los, es war verrückt. Brady sah sich bereits Häuser an und es wurde noch nicht einmal darüber gesprochen, dass Gronk auch kommen würde. Las Vegas hätte also Brady und Gronk in dem Jahr bekommen, in dem die Bucs den Super Bowl gewonnen haben, aber Gruden hat den Deal platzen lassen."

Gronkowski bestätigte die Geschichte.

