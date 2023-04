Die Boston Bruins haben mit ihrem 63. Saisonsieg einen NHL-Rekord aufgestellt. Die Mannschaft um Torjäger David Pastrnak (26) gewann am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga mit 5:3 bei den Philadelphia Flyers und verbesserte die Bestmarke der Tampa Bay Lightning und der Detroits Red Wings (jeweils 62). Noch zwei Spiele stehen für die Bruins in der Vorrunde aus.

Pastrnak traf dreimal für den Favoriten auf den Stanley Cup. Mit 60 Saisontoren liegt der Tscheche auf Platz zwei der Torjägerliste hinter Edmontons Ausnahmespieler Connor McDavid (64). Dessen Teamkollege Leon Draisaitl hat nach 80 Spielen 51 Tore auf dem Konto. Pastrnak ist der erste Bruins-Stürmer nach Phil Esposito (1975), dem mehr als 60 Tore in einer Saison gelangen.