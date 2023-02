Frankfurt am Main (SID) - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp hat NHL-Star Leon Draisaitl in den höchsten Tönen gelobt. "Leon ist nicht nur ein Top-Spieler in Deutschland", sagte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger bei ran: "Was er in den letzten fünf Jahren geschafft hat, ist eine andere Galaxis als das, was zum Beispiel ich gemacht habe. Das ist auf dem Level von Dirk Nowitzki."

Draisaitl, der seit 2015 bei den Edmonton Oilers spielt, leiste gerade "als Botschafter für das deutsche Eishockey" hervorragende Arbeit.

Auf dem Eis selbst sei der 27 Jahre alte Kölner ein "absolutes Ausnahmetalent", erklärte Krupp, der aktuell als Coach bei den Kölner Haien tätig ist: "Er hat Weltklasse-Voraussetzungen körperlicher Natur. Sein Gewicht, seine Wucht, seine Kraft kann er prima umsetzen." Hinzu komme eine "hohe Spielintelligenz".

Auf einem ähnlichen Weg - wenn auch mit anderen Stärken - sieht Krupp den deutschen Nationalspieler Tim Stützle. "Bei Tim passiert noch was", sagte der 57-Jährige: "Er kann in die Sphären von Leon Draisaitl kommen. Er ist ein Top-Spieler für Ottawa, und die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen." In der laufenden Spielzeit erzielte Stützle für die Ottawa Senators bereits 24 Tore und legte 31 Treffer vor. Der 21-Jährige spiele "eine Riesen-Saison".