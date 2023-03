Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings einen Überraschungscoup in der NHL nur knapp verpasst.

Beim mit Abstand besten Team der Liga, den Boston Bruins, unterlag die Franchise aus Michigan trotz Blitzstart mit 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) und kassierte die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen.

Die Red Wings hatten bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung gelegen, ehe die Bruins ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und im 64. Spiel den 50. Sieg einfuhren - so früh wie bisher noch kein Team in der Geschichte der NHL.

Seider bekommt Puck ins Gesicht

In 23:44 Minuten Eiszeit blieb Seider ohne Torbeteiligung, bekam stattdessen einen Puck ins Gesicht, der ihn k.o. gehen ließ.

Die Red Wings liegen im Osten weiterhin auf dem 13. Platz. 17 Spiele vor Ende der Regular Season sind die Playoff-Ränge für Seider und Co. ein gutes Stück entfernt.

Am Sonntag kommt es ab 18:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream zur Neuauflage des Duells - diesmal allerdings in Detroit.