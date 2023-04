Die Buffalo Sabres haben in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ihre Chance auf die Playoffs am Leben gehalten. Der Stürmer sorgte beim 3:2 nach Penaltyschießen bei den New York Rangers für das wichtige 1:0 im ersten Drittel.

Doch wie genau erreichen die Sabres denn noch die Playoffs?

Zurzeit steht Buffalo mit 87 Punkten auf Rang fünf der Atlantic Division in der Eastern Conference. Die besten drei Teams einer Division sind automatisch für die Playoffs qualifiziert. Hinzu kommen die zwei besten Wild-Card-Teams der gesamten Conference.

Holen die Sabres die Panthers ein?

Hier lauert Buffalos Chance, denn die zurzeit drittplatzierten Tampa Bay Lightning sind mit 96 Punkten nicht mehr einzuholen.

Die Sabres könnten noch die in der Eastern Conference siebtplatzierten Florida Panthers und achtplatzierten New York Islanders einholen. Der Klub aus Miami hat bei einem noch ausstehenden Spiel zurzeit 92 Punkten auf dem Konto, die Islanders liegen bei 91 Punkten.

Buffalo hat noch drei Spiele - könnte also im Optimalfall bei drei Siegen auf 93 Punkte stellen.

Allerdings spielen auch noch die Pittsburgh Penguins in der Vergabe um die beiden Wild Card Plätze eine Rolle. Der Ex-Champion um Sidney Crosby steht bei 80 gespielten Partien bei 90 Punkten.

Nicht qualifizieren würde sich Buffalo, wenn sie zwar noch an den Panthers vorbeiziehen, die Islanders und die Penguins am Ende der Regular Season aber mehr Punkte haben.

Entscheidet am Ende der direkte Vergleich?

Sollte es nach 82 Spielen dazu kommen, dass die Sabres mit einem Team punktgleich wären, kommen diverse Tie-Breaker zum Tragen.

Gewonnene Spiele nach regulärer Spielzeit - Florida 36, New York 35, Pittsburgh 31, Buffalo 29 Gewonnene Spiele nach regulärer Spielzeit und Verlängerung - Florida 40, New York 40, Pittsburgh 39, Buffalo 37 Gewonnene Spiele nach regulärer Spielzeit, Verlängerung und Shootout - Florida 42, New York 41, Pittsburgh 40, Buffalo 40 erzielte Punkte in den Duellen untereinander

Fakt ist: Die Sabres müssen in den letzten drei verbliebenen Spielen noch reichlich punkten und hoffen, dass die Konkurrenz Federn lässt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01:00) geht es gegen die New Jersey Devils. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01:00 Uhr) trifft Buffalo auf die Ottawa Senators. Im letzten Spiel der Regular Season geht es für die Sabres in der Nacht von Freitag auf Samstag (01:30) gegen die Columbus Blue Jackets.

Die Konkurrenz aus Pittsburgh (Dienstag auf Mittwoch gegen die Chicago Blackhawks, Donnerstag auf Freitag bei den Columbus Blue Jackets), Florida (Donnerstag auf Freitag gegen die Carolina Hurricanes) und New York (Mittwoch auf Donnerstag gegen die Montreal Canadiens) hat es gegenüber Buffalo in der eigenen Hand.