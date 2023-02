Die Buffalo Sabres setzen ihre Erfolgsserie in der NHL fort. Am Samstagabend siegten die Sabres in einer torreichen Partie gegen die Washington Capitals mit 7:4 (2:2, 4:2, 1:0) und feierten damit den dritten Erfolg in Serie.

Entscheidender Spieler war Dylan Cozens, der drei Tore und einen Assist zum Sieg der Sabres beitrug, die damit weiterhin mittendrin im Rennen um die Playoff-Teilnahme sind.

Sabres drehen im zweiten Drittel auf: 4 Tore in 7 Minuten

Cozens erzielte das 1:0, 6:2 und 7:4 für die Buffalo Sabres, hat nun 23 Saisontreffer auf seinem Konto.

Zudem trafen noch Tage Thompson (17.), Jeff Skinner (26.), Zemgus Girgensons (29.) und Vinnie Hinostroza (31.) für die siegreichen Sabres, die im zweiten Drittel mit vier Toren in sieben Minuten die Weichen für den Erfolg stellten.

Für Washington waren Dylan Strome (15.), T.J. Oshie (17.), Alexander Ovechkin (36.) und Sonny Milano (39.) erfolgreich.

