München/Pittsburgh - Pünktlich zur heißen Phase in der NHL steigt #ranNHL in die Übertragung der besten Eishockeyliga der Welt ein.

Mit dem Spiel zwischen den Pittsburgh Penguins und den Carolina Hurricanes (Sonntag, ab 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) wartet auf die NHL-Fans gleich ein echter Leckerbissen. Beide Teams gehören schließlich zu den absoluten Top-Mannschaften der laufenden Saison und melden ihre Ansprüche auf den begehrten Stanley Cup an.

Beide Teams auf Playoff-Kurs

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielplan der NHL über die vergangenen Wochen und Monate etwas durcheinandergewirbelt, mit etwas weniger als 50 von insgesamt 82 zu absolvierenden Spielen biegt ein Großteil der Liga langsam, aber sicher in die entscheidende Phase im Kampf um die Playoffs ein.

Sowohl die Pittsburgh Penguins als auch die Carolina Hurricanes haben als Spitzenduo der Metropolitan Division sehr gute Karten auf die Postseason.

Im Vorjahr scheiterten die Hurricanes in der zweiten Runde am späteren Champion aus Tampa Bay. Pittsburgh musste bereits in der ersten Runde gegen die New York Islanders die Segel streichen.

Besonders beim jungen Team aus Carolina sind die Ansprüche in diesem Jahr nun noch einmal etwas höher. Der finnische Superstar Sebastian Aho befindet sich mittlerweile in seiner sechsten NHL-Saison und gehört ebenso zu den torgefährlichsten Spielern wie sein russischer Teamkollege Andrei Svechnikov.

Bei den Penguins besticht der mittlerweile 35-jährige Sidney Crosby einmal mehr durch seine unglaubliche Konstanz. Dass die kanadische Eishockey-Legende in diesem Jahr mehr Scorerpunkte erzielt als Spiele absolviert hat, gehört beim Superstar ohnehin zur Normalität. Bester Scorer der Penguins ist aber dennoch der US-Amerikaner Jake Guentzel.

Zwei starke Defensivreihen treffen aufeinander

Trotz ihrer Star-Power in der Offensive liegt die Stärke beider Teams vor allem im Defensivbereich. Kein Team ließ im Schnitt weniger Gegentore pro Spiel zu als Carolina (2,4), Pittsburgh liegt in dieser Rangliste auf Platz drei (2,5).

Die beiden Torhüter Frederik Andersen (Hurricanes) und Tristan Jarry (Penguins) zählen sowohl in puncto Gegentore pro Spiel als auch bei ihrer Fangquote zu den Top-6-Goalies der NHL.

Das Duell beider Teams dürfte also von bockstarken Defensiven geprägt sein, spielentscheidend: Welche Offensive kommt besser gegen das gegnerische Bollwerk an?

Die Pittsburgh Penguins und die Carolina Hurricanes stehen sich trotz der bereits langen Saison zum ersten Mal gegenüber. Die weiteren Aufeinandertreffen finden in der Nacht zum 5. März (1 Uhr) in Carolina und am 13. März (23 Uhr) erneut in Pittsburgh statt.

