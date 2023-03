Die Carolina Hurricanes bleiben in der Metropolitan Division das Maß der Dinge in der NHL.

Am Sonntagabend bezwang das Team aus Raleigh in der heimischen PNC Arena die Tampa Bay Lightning locker und leicht mit 6:0.

Während die Hurricanes (41-12-8) damit ihren achten Sieg in den letzten elf Spielen einfuhren, setzen die Lightning (37-21-5) ihre Negativserie fort und verloren bereits zum fünften Mal in Folge. Aber auch sie haben noch gute Playoff-Chancen.

Svechnikov eröffnet das Schützenfest

Schon in der siebten Minute gingen die Hausherren durch einen Schuss in den Winkel von Andrei Svechnikov in Führung, die Teuvo Teravainen per Doppelpack ausbaute.

Noch im ersten Drittel nutzte er eine Powerplay-Situation zum 2:0, ehe ihm im zweiten Drittel ein weiteres Tor gelang. Allerdings profitierten die Canes in dieser Situation von einem Fehlpass des Lightning-Goalies Andrei Vasilevskyi, der dem Tor vorausging.

Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen. Doch die Hurricanes hatten noch nicht genug und wollten ihren Fans noch was bieten.

Shayne Gostisbehere – wieder im Powerplay – und Teravainen mit seinem dritten Tor sorgten für das 5:0, ehe Jesperi Kotkaniemi den Treffer zum Endstand markierte.