Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings in der NHL mit einer Glanzleistung zum Sieg geführt. Beim 7:5-Sieg gegen die Winnipeg Jets steuerte der 21 Jahre alte Abwehrspieler in der Nacht zum Mittwoch vier Vorlagen bei. In der laufenden Saison kommt Seider bislang auf 15 Assists und zwei Treffer.

Weg in die Playoffs ist lang

"Ich glaube, ich spiele dieses Jahr defensiv viel reifer. Ich werde immer besser und finde den richtigen Zeitpunkt, um mich in die Offensive einzuschalten", sagte Seider, dessen Team nach zuletzt drei Niederlagen wieder gewinnen konnte. In der Atlantic Division liegen die Red Wings jedoch zehn Punkte hinter einem direkten Playoff-Platz.

In der Pacific Division traf Nico Sturm beim 4:2-Sieg der San Jose Sharks bei den Arizona Coyotes zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Es war Sturms zehntes Saisontor. Derweil siegte Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer 4:3 bei den Buffalo Sabres und John-Jason Peterka. Bei seinem ersten Sieg seit dem 18. Dezember parierte der deutsche Schlussmann 32 Schüsse.