Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl träumt vor den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL vom Stanley-Cup-Triumph mit den Edmonton Oilers. "Ich glaube, dass wir jetzt ein Team haben, womit man gewinnen kann", sagte der Mittelstürmer im Sky-Interview vor dem ersten Play-off-Duell am Montag mit den Los Angeles Kings. "Wir wissen, was da auf uns zukommt. Ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir es schaffen können und uns Stück für Stück ran arbeiten", meinte der Kölner.

Edmonton, das 1990 zum fünften und bislang letzten Mal den NHL-Titel gewonnen hatte, schloss die Hauptrunde nach 50 Siegen in 82 Spielen als sechstbeste Mannschaft der Liga ab. Dabei erreichte Draisaitl mit insgesamt 128 Scorerpunkten einen Rekordwert in seiner NHL-Karriere.

Neben dem 27-Jährigen übertrafen bei den Kanadiern auch seine Teamkollegen Connor McDavid und Ryan Nugent-Hopkins die 100-Punkte-Marke. "Das zeigt die Tiefe in unserem Kader. Ich glaube, dass wir dieses Jahr viele Spieler bei uns haben, die Karrierehöhepunkte erreicht haben."

Auf dem Weg ins erste Stanley-Cup-Finale der Oilers seit 17 Jahren (2006 in sieben Spielen 3:4 gegen die Carolina Hurricanes) dämpfen die noch besseren Bilanz wie etwa des Topteams Boston Bruins (65 Siege) Draisaitls Zuversicht in keiner Weise. "Boston hat eine super reguläre Saison gespielt. Jetzt ist es trotzdem eine neue Saison. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden interessieren wird, wie viele Siege man in der regulären Saison hat. Es fängt alles bei null an", betonte der Nationalspieler nach zuletzt neun Siegen seines Teams in Folge.

Das Halbfinal-Aus des Ex-Klubs von Eishockey-Ikone Wayne Gretzky in der vergangenen Saison gegen den späteren Stanley-Cup-Gewinner Colorado Avalanche wertet Draisaitl als Teil eines Reifeprozesses: "Wir haben durch diese Erfahrung sehr, sehr viel dazugelernt - und dieses Jahr wollen wir es natürlich zu Ende bringen und noch ein, zwei Schritte weiterkommen."