Zwei Tage nachdem sie mit einem 5:4-Erfolg nach Verlängerung Spiel 4 für sich entscheiden konnten, gingen die Edmonton Oilers in der Erstrundenserie der Western Conference gegen die Los Angeles Kings erstmals in Führung.

Die Oilers gewannen am Dienstag im Rogers Place von Edmonton Spiel 5 deutlich mit 6:3. Die NHL könnt ihr immer sonntags live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de und Joyn verfolgen.

NHL: Edmonton Oilers-Coach zeigt sich zufrieden

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, das wir gezeigt haben. Wir haben auch kritische Situationen überstanden und dem Druck standgehalten. Zudem wussten unsere Reihen durchgehend zu punkten. Ich bin der Meinung, dass jede Reihe, jeder Stürmer seinen Beitrag geleistet hat", freute sich Edmontons Trainer Jay Woodcroft über den Sieg.

Erneut lieferten sich die Kontrahenten von der ersten Minute an einen offenen Schlagabtausch, erneut profitierten die Oilers von ihrem starken Powerplay-Spiel und erneut zeichnete sich Leon Draisaitl als Torschütze aus. Ein Doppelschlag von Evander Kane und Draisaitl zur Mitte des ersten Spielabschnitts brachte die Hausherren mit 2:0 in Front, doch die Gäste aus L.A. steckten nicht auf und konnten bis zur ersten Drittelpause zweimal, auch nachdem Brett Kulak mit seinem ersten Tor in den Stanley Cup Playoffs zum 3:1 getroffen hatte, den Rückstand auf ein Tor verkürzen.

"Playoff-Tore sind immer wichtig, und ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat", kommentierte Kulak seinen ersten Playoff-Treffer.

NHL: Draisaitl lobt Oilers-Kader

Den letztendlich vorentscheidenden 6:2-Vorsprung schossen der zweifache Torschütze Nick Bjugstad und Zach Hyman mit einem kuriosen, aber auch schmerzhaften "Gesichts-Tor" bis zur 45. Minute heraus.

"Diesen Kompromiss würde ich jeden Tag für ein Tor eingehen", nahm Hyman den Schmerz gern in Kauf, nachdem er mit dem Gesicht den Gewaltschuss von Evan Bouchard ins Tor gelenkt hatte.

Der Widerstand der Kalifornier war damit zwar noch nicht vollends gebrochen, doch es reichte für sie nur noch zu einer kleinen Ergebniskorrektur durch Quinton Byfield zum Endstand. In den verbleibenden dreizehneinhalb Minuten wussten die Oilers ihren Drei-Tore-Vorsprung geschickt zu verteidigen und ließen nichts mehr anbrennen.

"Alle Reihen haben heute gut gespielt. Das war wirklich ein gutes Spiel von uns. Wir wollten diesmal defensiv etwas besser stehen. Das ist uns ganz gut gelungen und wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren. Wir sind ein so gutes Team, weil wir viele Spieler im Kader haben, die Chancen kreieren und Tore schießen können. Das ist natürlich klasse, dass diese Jungs punkten", so Draisaitl nach dem Sieg.

NHL: Draisaitls Punkteserie ist noch am Leben

Mit sechs Toren und vier Assists ist Draisaitl nicht nur Edmontons punktbester Akteur in den diesjährigen Playoffs, sondern er stand auch regelmäßig auf dem Eis, wenn seine Oilers trafen. In den ersten vier Aufeinandertreffen mit den Kings schossen die Oilers 14 Tore (3:4 OT; 4:2; 2:3 OT; 5:4 OT) und bei allen 14 hatte der gebürtige Kölner seine Eiszeit bekommen. Die Serie endete erst durch Kanes Powerplaytreffer zum 1:0. Draisaitl stand zu Beginn einer Postseason bei mehr Toren auf dem Eis als jeder andere Spieler seit Beginn der statistischen Erfassung 1959/60.

Die einzigen Spieler vor ihm mit einer Serie von mindestens zehn Toren waren Paul Kariya (12 mit ANA im Jahr 1997), Kjell Samuelsson (12 mit PHI im Jahr 1988), Jeremy Roenick (10 mit CHI im Jahr 1994) und Brendan Shanahan (10 mit STL im Jahr 1994).

Die Kings liegen dem 27-jährigen deutschen Ausnahmestürmer. In den Playoffs 2022 waren ihm in sieben Partien gegen L.A. fünf Tore und vier Assists gelungen, in diesem Jahr hat er diesen Wert nach fünf Spielen bereits um einen Scorerpunkt übertroffen. Vergangene Saison lagen die Oilers in der Serie mit 2:3-Siegen hinten und drehten diese in Spiel 6 und 7, in dieser Postseason möchten sie das Momentum der Serienführung nutzen und sich vorzeitig für die zweite Runde qualifizieren. Draisaitl dürfte ihnen bei dem Vorhaben weiterhin gute Dienste leisten.

"Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Sind lauffreudiger geworden. Jetzt fehlt uns noch ein Sieg. Wir werden neue Kräfte schöpfen und für die nächste Partie bereit sein", blickte er nach vorne.

Die sechste Partie gegen die Kings bestreiten die Edmonton Oilers nach einer dreitägigen Pause am Samstag in der Crypto.com Arena von Los Angeles. Wird Draisaitl seinen Punkte-Streak dort fortsetzen können?

Die NHL könnt ihr immer sonntags live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de und Joyn verfolgen.