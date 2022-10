Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl blickt optimistisch auf den Auftakt in der nordamerikanischen Profiliga NHL: "Ich habe ein gutes Gefühl, wir sind bereit und freuen uns auf einen guten Saisonstart", sagte der 26-Jährige vor dem ersten Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks in der Nacht auf Donnerstag (4.00 Uhr MESZ).

Nach dem Halbfinal-Aus des Teams in den Play-offs der vergangenen Saison sieht der Kölner diesmal durchaus Chancen auf den ganz großen Wurf - trotz der hohen Leistungsdichte in der Liga: "Die NHL ist unfassbar ausgeglichen. Es gibt zehn Mannschaften, die eine Chance auf den Stanley Cup haben", so Draisaitl: "Aber da gehören wir auf jeden Fall dazu. Unsere Jahre liegen jetzt vor uns."

Der Kader, mit dem die Oilers den nächsten Angriff auf den Titel starten wollen, stellt Deutschlands Sportler des Jahres 2020 durchaus zufrieden: "Wir haben nicht allzu viel verändert, aber wir haben uns schon verstärkt." Edmonton hat vor der Saison unter anderem Torhüter Jack Campbell verpflichtet, der zuvor bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag gestanden hatte.

Draisaitl präsentierte sich zuletzt in exzellenter Frühform. Im Vorbereitungsspiel gegen Seattle Kraken mit dem deutschen Keeper Philipp Grubauer steuerte er vier Scorerpunkte bei (ein Tor, drei Vorlagen). "Ich fühle mich stabil und wirklich gut auf dem Eis", stellte Draisaitl fest.