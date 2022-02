Köln - Eishockeystar Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kanadier siegten nach zwei Niederlagen am Stück mit 4:3 bei den Florida Panthers und feierten einen wichtigen Auswärtserfolg in der nordamerikanischen Profiliga. Der Kölner Draisaitl traf zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung und markierte seinen 36. Saisontreffer.

Die Oilers haben die Playoffs als Tabellenvierter in der Pacific Division weiter im Blick. Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid bereitete zwei Treffer vor und setzte sich zusammen mit Jonathan Huberdeau von den Panthers an die Spitze der NHL-Scorerliste (beide 75 Punkte) - Draisaitl rangiert mit 74 Zählern direkt dahinter.

