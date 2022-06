Frankfurt am Main - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers im zweiten Halbfinal-Spiel der NHL den nächsten Rückschlag kassiert.

Nach dem wilden 6:8 zum Auftakt der Finals der Western Conference verloren die Oilers erneut mit 0:4 bei der Colorado Avalanche und mussten einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Stanley Cup hinnehmen. In der Best-of-seven-Serie liegt Edmonton mit 0:2 zurück.

Die Oilers kassierten im zweiten Drittel drei schnelle Gegentore und lagen danach fast aussichtslos hinten - der überragende Nazem Kadri war an allen drei Toren beteiligt. Im letzten Spielabschnitt erzielte Nathan MacKinnon den vierten Treffer. Offensiv bissen sich Draisaitl und Co. die Zähne an Avalanche-Keeper Pavel Francouz aus, der den verletzten Nummer-Eins-Goalie Darcy Kuemper herausragend vertrat. In Colorados Kader fehlte der deutsche Stürmer Nico Sturm erneut.

Erfolgsserie für Draisaitl endet

Für Draisaitl endete im siebten Spiel damit auch seine persönliche Erfolgsserie. Als erster NHL-Profi der Geschichte waren dem gebürtigen Kölner zuvor in sechs Playoff-Spielen nacheinander Mehrfach-Vorlagen gelangen. Damit überflügelte er in dieser Statistik unter anderem Oilers-Ikone Wayne Gretzky.

In der Nacht zu Sonntag treten die Kanadier erstmals in der Serie im Rogers Place an und setzen dabei auf ihre Heimstärke. "Wir waren in der letzten Zeit ein wirklich solides Heimteam", sagte Stürmerstar Connor McDavid: "Wir lieben es, vor diesen Fans zu spielen, und wir werden uns diese Serie zu Hause zurückholen."

Auch Spiel vier findet in Edmonton statt.

