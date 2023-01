Köln (SID) - Auch Eishockey-Torwart Philipp Grubauer (31) von den Seattle Kraken aus der NHL bewegt das Drama um Jan Dalgic, bei dem ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert wurde. "Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und ganz viel Kraft. Wir Torhüter sind Kämpfer", sagte Grubauer bei Sky Sport: "Wenn man sieht, wie alle Leute zusammengerückt sind, ist das unglaublich."

Die Erkrankung von Dalgic, Goalie der Hannover Indians aus der Oberliga, hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Sein Verein startete die Spendenaktion "The SAVE of his life". Am Freitag sollte der 25-Jährige operiert werden. Der Eingriff sowie die anschließende Nachsorge seien laut Verein "sehr kostenintensiv", weshalb die Spendenaktion gestartet wurde. Den Aufruf zu helfen, teilte unter anderem auch NHL-Star Leon Draisaitl auf Instagram.