Leon Draisaitl ist mit seinen Edmonton Oilers wieder voll im Rennen um das Playoff-Halbfinale der NHL. Die Kanadier gewannen das vierte Spiel gegen die Vegas Golden Knights souverän mit 4:1 und glichen damit in heimischer Arena in der Serie Best of Seven zum 2:2 aus.

Am Freitag müssen die Oilers wieder in Las Vegas ran, ehe am Sonntag in Edmonton bereits die Entscheidung fallen könnte.

Draisaitl legte zum Ende des ersten Drittels das 3:0 von Mattias Ekholm vor, die weiteren Treffer zum Sieg erzielten Nick Bjugstad, Evan Bouchard und Ryan Nugent-Hopkins. Nicolas Roy gelang im Schlussabschnitt nur noch der Anschluss.

Für Draisaitl war es die 18. Torbeteiligung im zehnten Playoff-Spiel der Saison, damit führt er die Scorerliste der Postseason an. Auch in der Torjägerliste ist der Kölner mit 13 Treffern weiter Spitze.

Der deutsche Superstar stand auch am Ende der Partie im Fokus, als Vegas' Co-Kapitän Alex Pietrangelo ihm anderthalb Minuten vor Schluss beim Stand von 4:1 für die Oilers mit voller Wucht seinen Schläger auf die Hände schlug, obwohl Draisaitl den Puck schon längst abgegeben hatte.

McDavid schnappt sich Pietrangelo - Nurse und Hague liefern sich Faustkampf

Die Szene sorgte für einen Wutausbruch bei Edmontons anderem Superstar Connor McDavid, der sich - vollkommen unüblich für einen Top-Spieler - sofort auf Pietrangelo stürzte, welcher danach eine Fünf-Minuten-Strafe aufgebrummt bekam. Nach der Partie forderte McDavid eine Sperre für den 33-Jährigen: "Ich hoffe, er wird dafür suspendiert. Es war eindeutig, dass er für eine Verletzung sorgen wollte. So spielt man nicht Hockey."

In dem folgenden Power Play der Oilers kam es zu einem weiteren Aufreger. Edmontons Darnell Nurse und Golden Knight Nicolas Hague gerieten aneinander und tauschten Faustschläge aus, wofür Nurse als Verursacher vom Eis geschickt wurde.

Oilers' Head Coach Jay Woodcroft sprach sich nach dem Spiel gegen eine drohende Sperre für seinen Verteidiger aus: "Ich habe gesehen, wie Darnell mit jemandem aneinander geriet und sah, dass ihr [Vegas'] Spieler zuerst seinen Handschuhe ablegte. Für mich waren das zwei kampfbereite Spieler."

Wenn ein Spieler in den letzten fünf Minuten einer Partie einen Kampf verursacht, ist er automatisch für das nächste Spiel gesperrt. Die Strafe kann aber zurückgenommen werden.

Letzter Stanley Cup für die Oilers vor 33 Jahren

In der Regular Season hatte Draisaitl mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt. Mit der besten Hauptrunde seit den glorreichen Zeiten der Klublegende Wayne Gretzky haben Draisaitl und Co. die Erwartungen bei den Fans hochgeschraubt.

Ihren fünften und bislang letzten Stanley Cup holten die Oilers vor 33 Jahren. In der ersten Playoff-Runde setzte sich Edmonton gegen die Los Angeles Kings durch. Im Vorjahr waren die Oilers im Halbfinale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche ausgeschieden.

Im zweiten Spiel am Mittwoch wehrten die Toronto Maple Leafs mit einem 2:1 gegen die Florida Panthers einen ersten Matchball ab. Den Panthers bleiben dank eines 3:1-Vorsprungs in der Serie allerdings noch weitere Chancen.