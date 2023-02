von Mike Stiefelhagen

2014 wählten die Edmonton Oilers an dritter Stelle im Draft Leon Draisaitl aus. Seitdem schoss der Center in 611 Spielen 285 Tore und gab 411 Assists. Jahr für Jahr gehört der Kölner zu den besten Spielern der NHL.

Zuletzt lobte ihn auch Ex-Bundestrainer Uwe Krupp in den höchsten Tönen. "Was er in den letzten fünf Jahren geschafft hat, ist eine andere Galaxis als das, was zum Beispiel ich gemacht habe. Das ist auf dem Level von Dirk Nowitzki", sagte der zweimalig Stanley-Cup-Gewinner im Gespräch mit ran.

Zusammen mit seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid führte Draisaitl die Oilers letztes Jahr bis in die Conference Finals. Dort scheiterte man am späteren Champion Colorado Avalanche.

Am Sonntag treffen Oilers erneut auf die Avalanche (So. ab 20:40 Uhr live auf ProSiebenMAXX und im Stream).

Vorher stand der beste deutsche Eishockey-Spieler ran Rede und Antwort.

Leon Draisaitl bei ran über...

…. die bisherige Saison mit den Edmonton Oilers:

"Ich glaube wir sind etwas zu inkonstant. Am Anfang der Saison haben wir nicht wirklich unser Spiel gefunden und uns schwer getan, mehrere Spiele in Folge zu gewinnen. Dann haben wir irgendwann angefangen besser zu spielen und haben uns ein paar Siege in Serie erkämpft. Der letzte Monat war für uns sehr gut."

…. den Nowitzki-Vergleich von Uwe Krupp:

"Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass mein Name in diesem Kontext genannt wird. Natürlich würde ich gerne diese Rolle einnehmen. Dirk ist wirklich eine absolute Legende. Er hat alles erreicht, was man individuell und mit der Mannschaft erreichen kann. So was strebt man an und will das auch schaffen. Das ist bei mir nicht anders."

…. das Lob von Uwe Krupp, er könne sein Gewicht gut einsetzen:

"(lacht) Der Uwe meinte das wahrscheinlich im Sinne von 'Scheibe halten' und 'Körper zu meinen Gunsten nutzen'. Dadurch, dass ich eine sehr große Reichweite habe, kann ich das für mich ausnutzen. Das hat jetzt aber eher weniger mit meinen Speckrollen zu tun, denke ich."

…. das Zusammenspiel mit Teamkollege Connor McDavid:

"Ich glaube, dass unsere Spielarten sehr gut miteinander harmonieren. Er treibt das Spiel sehr gerne an und nutzt seine Schnelligkeit aus. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich mache das Spiel eher langsam und ziehe mich auch mal zurück. Diese Kombination kann für Gegner sehr schwer einzuschätzen sein. Wir ergänzen uns da sehr gut."

…. die Herangehensweise für den Rest der Saison:

"Es ist ein enges Rennen bei uns in der Division. Viele Mannschaften sind noch im Rennen und wir wollen eine der Mannschaften sein, die es unter die letzten 16 schafft. Dann schauen wir Runde für Runde, dass wir uns verbessern und weiterkommen."

…. eine veränderte Strategie nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr:

"Wir müssen nichts verändern. Manchmal trifft man auf eine Mannschaft, die ein bisschen besser spielt. Das war bei uns letzte Saison so. Dieses Jahr kann es anders sein. Dieses Jahr können wir die Mannschaft sein, die den Stanley Cup gewinnt. Natürlich ist das keine einfache Aufgabe, das wissen wir auch. Aber ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir am Ende den Stanley Cup gewinnen können."

…. die Frage ob er sich nach seiner Verletzung im letzten Jahr seine Kräfte mehr einteilt:

"Natürlich war ich in einigen Sachen im Sommer sehr limitiert. Aber das ist keine Ausrede und das nutze ich auch nicht als Ausrede. Man geht in jedes Spiel und probiert sein bestes Spiel zu zeigen und der Mannschaft zu helfen."

…. den kommenden Gegner Colorado Avalanche:

"Wir wollen das Spiel gewinnen. Es ist für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel. Es stehen sehr viel gute Spieler auf dem Eis. Wir freuen uns drauf."

…. die Entwicklung von Tim Stützle:

"Seine Entwicklung ist für mich jetzt keine Riesenüberraschung. Er war ein sehr hoher Draft Pick. In den ersten beiden Saisons hat er auch schon seine Leistung gebracht. Als 18-Jähriger in der Liga ist es sehr schwierig. Aber Timmie hat natürlich sehr viel Potenzial, er ist sehr schnell und ich glaube, dass er das bis jetzt sehr gut macht."

…. Moritz Seider:

"Es ist immer lustig und macht Spaß, gegen andere Deutsche zu spielen. Ich glaube, dass der Mo ein sehr solider Verteidiger ist. Er verteidigt sehr gut, ist physisch und läuferisch sehr stark. Er hat das komplette Paket. Ich weiß nicht, ob Mo überhaupt eine Schwäche hat."

…. das Verpassen des Karnevals als Kölner:

"(lacht) Irgendwann in ein paar Jahren werde ich das mit Sicherheit mal nachholen. Da werde ich mal dabei sein, aber jetzt grade gibt es ein paar wichtigere Sachen bei mir im Leben und hier in Kanada. Als Kölner bin ich wie die meisten Karnevalsfan. Leider verpasse ich es Jahr für Jahr, aber in ein paar, hoffentlich in vielen Jahren werde ich mir das dann auch antun."