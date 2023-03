NHL

Moritz Seider: Ein NHL-Star mit nur einer Schwäche

Moritz Seider ist einer der deutschen Stars in der NHL. 2021/22 gewinnt er den Best Rookie of the Year Award und zeigt auch diese Saison wieder eine starke Leistung. Boston Bruins @ Detroit Red Wings am Sonntag, 18:15 Uhr live auf ProSieben MAXX & ran.de

