Frankfurt am Main (SID) - Nationalspieler Franz Wagner hat bei seiner Rückkehr mit den Orlando Magic eine Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert. Das Team des 21 Jahre alten Forwards unterlag den Memphis Grizzlies in der Nacht zu Freitag mit 115:123. Wagner, der vor allem ein starkes letztes Drittel spielte, gelangen 22 Punkte, zwei Rebounds und drei Assists.

Für Orlando war es die 25. Niederlage im 39. Spiel. Damit stehen sie weiterhin auf Rang 13 der Eastern Conference. Bruder Moritz war noch wegen der heftigen Auseinandersetzungen beim Spiel gegen die Detroit Pistons Ende Dezember gesperrt.

Ausnahmekönner Luka Doncic musste mit den Dallas Mavericks ebenfalls eine Pleite einstecken. Die Mavs verloren gegen die Boston Celtics mit 95:124, für Dallas war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Folge. Doncic, der die vergangenen Partien überragend aufgelegt war, erzielte 23 Punkte, neun Rebounds und drei Assists. Dallas liegt auf Platz vier der Western Conference.