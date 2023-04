Mit einem 5:2-Sieg bei den Washington Capitals haben die New York Rangers in der NHL den kurzen Negativlauf eindrucksvoll beendet.

Nach zuvor zwei Niederlagen legten die Rangers in der US-Hauptstadt bereits im ersten Drittel den Grundstein für den Auswärtssieg.

K'Andre Miller (14.) und Alexis Lafreniere (16.) brachten die Rangers mit ihren Toren mit 2:0 in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Kaapo Kakko sogar zwischenzeitlich auf 3:0 für die Gäste (22.).

Tarasenko sorgt für die Vorentscheidung

Doch die Capitals gaben sich nicht geschlagen, erzielten durch Dylan Strome (34.) das 1:3 aus Sicht Washingtons. Schon nach sechs Minuten im dritten Drittel sorgte dann jedoch Vladimir Tarasenko mit dem 4:1 für die Vorentscheidung zugunsten der New York Rangers.

Anschließend traf noch Aliaksei Protas (52.) zum 2:4 aus Sicht der Gastgeber, für den Schlusspunkt sorgte New Yorks Mika Zibanejad (55.) mit dem Tor zum 5:2.

Während sich die Rangers mit dem klaren Sieg in Washington zurück in der Erfolgsspur befinden, geht der Negativlauf der Capitals weiter. Das 2:5 gegen die New York Rangers war bereits die vierte Niederlage in Serie in der NHL. Von den zurückliegenden acht Spielen konnten die Washington Capitals nur ein einziges gewinnen.

Mit 99 Punkten liegen die Rangers in der Eastern Conference auf Rang 5 und damit auf Playoff-Kurs, Washington holte bislang 77 Punkte, liegt lediglich auf Platz 12.