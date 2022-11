Köln (SID) - Deutschlands Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl erzielte seinen zehnten Saisontreffer (31.) beim 4:3 der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Vegas Golden Knights. Der gebürtige Kölner verbuchte damit seinen 29. Scorerpunkt in dieser Saison. Zum Siegtreffer nach 77 Sekunden in der Verlängerung traf der zweite Oilers-Superstar Connor McDavid.

John-Jason Peterka unterlag mit den Buffalo Sabres mit 2:5 bei den Toronto Maple Leafs, er blieb ohne Scorerpunkt und kam auf 17:03 Minuten Eiszeit. Torwart Philipp Grubauer war beim 3:2 nach Verlängerung der Seattle Kraken gegen die Los Angeles Kings Ersatzkeeper bei den Gastgebern. Das galt auch für Goalie Thomas Greiss beim 6:2 der St. Louis Blues gegen die Anaheim Ducks.