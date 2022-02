Peking (SID) - Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der Nationalspieler erzielte beim 5:3 bei den Washington Capitals die Führung der Kanadier (2.), zudem bereitete der 26-Jährige beim Blitzstart der Oilers das zwischenzeitliche 3:0 von Ausnahmespieler Connor McDavid (6.) vor.

Zwar glichen die Capitals die Partie in der Folge aus. Doch Ryan Nugent-Hopkins sorgte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung (56./59.).

Draisaitl hat in 42 Saisonspielen 32 Saisontore erzielt und führt die Liga in dieser Statistik an. Die Oilers dürfen sich dank ihrer guten Form weiter Hoffnung auf die Teilnahme an den Play-offs machen.

Auch Philipp Grubauer durfte in der nordamerikanischen Profiliga jubeln - über einen Sieg und eine weiße Weste. Der 30 Jahre alte Nationaltorhüter gewann mit den Seattle Kraken 3:0 bei den New York Islanders, alle drei Treffer fielen im letzten Drittel. Grubauer stand die gesamte Spieldauer auf dem Eis und wehrte 19 Schüsse ab. Für den Schlussmann war es der erste Shutout im Kraken-Trikot und der 19. seiner NHL-Karriere.

Moritz Seider blieb beim 3:5 seiner Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings derweil ohne Scorerpunkt. Der 20 Jahre alte Verteidiger, der eine starke Debütsaison für die Red Wings spielt, stand knapp 23 Minuten auf dem Eis.