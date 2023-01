Frankfurt am Main (SID) - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers wieder ein Erfolgserlebnis in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Nach zuvor zwei Niederlagen setzten sich die Kanadier gegen die New York Islanders mit 4:2 durch.

Draisaitl, der knapp 22 Minuten auf dem Eis stand, brachte die Oilers mit seinem 22. Saisontor in der zehnten Minute früh auf die Siegerstraße. Die Oilers schoben sich damit auf den vierten Platz der Pacific Division vor.

Nicht zum Einsatz kam derweil Goalie Philipp Grubauer. Die Seattle Kraken gewannen ohne den Nationaltorhüter bei den Toronto Maple Leafs mit 5:1. Für Seattle war es der dritte Sieg in Folge.