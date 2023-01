Frankfurt am Main (SID) - Ohne den verletzten Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine Niederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen in der Nacht zu Sonntag den Winnipeg Jets mit 1:2. Für die Oilers war es die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen in Folge. Draisaitl, über dessen Verletzung es zunächst keine näheren Informationen gab, hatte beim 7:2 am Freitag gegen die Seattle Kraken erstmals in dieser Saison gefehlt.

Auch Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators eine Niederlage einstecken. Trotz 2:0-Führung verlor Ottawa gegen die Detroit Red Wings mit 2:4. Stützle, der knapp 23 Minuten auf dem Eis stand, gelang eine Vorlage.

Nicht viel besser lief es für Nico Sturm und die San Jose Sharks. Auch eine Vorlage des 27-Jährigen konnte die 2:5-Pleite bei den Dallas Stars nicht verhindern. Für San Jose war es die dritte Niederlage in Folge.