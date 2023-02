Der Valentinstag ist das Fest der Liebenden. Normalerweise gilt dieser Tag, der in diesem Jahr auf den Dienstag fällt, der Partnerin oder dem Partner. Gleichwohl kann sich eine Liebeserklärung auch an einen Sport oder eine Liga richten, wie zum Beispiel Eishockey und die NHL. Mehrere NHL-Stars haben zu diesem Anlass verraten, was sie an beidem besonders zu schätzen wissen. "Ich liebe es, wohin sich das Spiel entwickelt. Es ist technisch anspruchsvoll, es ist schnell und es ist immer noch hart. Genau das gefällt mir", sagt Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers (Sonntag, ab 20:40 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Für Moritz Seider, dem deutschen Verteidiger der Detroit Red Wings, geht die Liebe zur NHL über den reinen Sport hinaus. "Ich mag die Diversität und die speziellen Geschichten von den Spielern. Es ist schön zu sehen, wo die Leute überall herkommen. Für uns ist es etwas ganz Besonderes, immer mehr deutsche Spieler in der Liga zu haben, das ist wirklich cool."

Tim Stützle: "Alle Jungs haben Spaß"

Einer davon ist auch Tim Stützle von den Ottawa Senators, der vor allem das Miteinander in seinem Sport zu schätzen weiß. "Alle Jungs sind zusammen und haben einfach Spaß", sagt er. Dies beziehe sich nicht nur auf die Gemeinschaft innerhalb eines Teams, sondern schließe die gegnerischen Spieler mit ein. "Man redet miteinander, man spielt nicht nur gegeneinander, alle sind super nett. Das ist wahre Brüderlichkeit."

Karel Vejmelka von den Arizona Coyotes denkt in eine ähnliche Richtung: "Ich mag den Teamgeist. Das ist ein wichtiger Aspekt für jede Mannschaft." Für Rasmus Dahlin von den Buffalo Sabres stehen ebenfalls die Menschen im Vordergrund: "Es ist ja klar, dass ich Eishockey mag und die Spiele liebe. Aber ich finde es auch schön, dass mehr Persönlichkeiten gezeigt werden. Das ist ein neues Gefühl in dieser Liga."

Quinn Hughes von den Vancouver Canucks antwortet auf die Frage, was er am heutigen Spiel am meisten schätzt, wie folgt: "Die Kameradschaft. Auf hohem Niveau gegen seinesgleichen zu spielen und andere Typen kennenzulernen. Es gibt so viele gute Teams in der Liga, dass jeder jeden an jedem Abend schlagen kann. Das ist einfach eine großartige Liga und ich bin glücklich, ein Teil davon zu sein. Aber die Kameradschaft macht am meisten Spaß. Du gehst zum Abendessen und triffst jemanden, der dich als Gegenspieler oft richtig nervt. Aber dann ist er privat einer der nettesten Typen, die es überhaupt gibt. Das ist wirklich witzig."

Max Domi von den Chicago Blackhawks sieht es genauso. "Es passiert wirklich nur sehr selten, dass ich im Eishockey einen Typen treffe, mit dem ich kein Bier trinken möchte. Im Allgemeinen macht gerade die Art von Leuten, die unseren Sport ausüben, ihn so besonders", meint er. "Die Kameradschaft, die mit dem Sport einhergeht, ist fantastisch. Wenn man Jungs aus dem Eishockey trifft, sind das meistens entspannte und nette Typen."

"Die Liga ist offensiver geworden"

Das trifft zumindest so lange zu, bis sie die Eisfläche betreten und in ihrem Element sind. Von diesem Moment an zählt nämlich nur noch eines: der Erfolg. "Tore schießen und gewinnen sind die zwei Dinge, die ich besonders liebe", betont Filip Chytil von den New York Rangers. Clayton Keller von den Arizona Coyotes sieht das nicht anders: "Ich liebe das Scoring. Die Liga ist offensiver geworden. Viele Teams erzielen viele Tore. Das macht das Spiel interessanter."

Jonathan Huberdeau von den Calgary Flames stimmt dieser These zu: "Im Spiel geht es offensiver zu. Es gibt mehr Partien mit hohen Torzahlen als vorher. Ich habe das Gefühl, dass die Regeln so gestaltet wurden, dass es für die Fans aufregender ist. Ich selbst liebe zum Beispiel das 3-gegen-3-Format. Manche Leute mögen das nicht. Ich schaue mir privat auch einige Begegnungen an und freue mich dann immer, wenn es in die Verlängerung geht."

Viktor Olofsson von den Sabres gefällt die Entwicklung hin zu mehr Offensivaktionen genauso: "Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein angriffslustiges Eishockey gespielt wurde. Und das ist das, was ich am meisten mag."

Jack Eichel von den Vegas Golden Knights ist froh, einfach zur NHL dazuzugehören. "Ich liebe es, jeden Tag auf die Eisfläche zu gehen. Ich liebe es, Eishockey zu spielen. Wir spielen in der größten Liga der Welt, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also versuche ich, das jeden Tag zu genießen. Ich bin sehr glücklich, in dieser Position zu sein", sagt er und fügt hinzu: "Man sollte das niemals als selbstverständlich erachten."

Ähnlich wie den Partner am Valentinstag.

Quelle: NHL.com/de