Die Berliner Eisbären stehen offenbar vor einer spektakulären Verpflichtung. Wie die "Bild" berichtet, soll Kai Wissmann aus der NHL in die DEL wechseln und die Abwehr der Hauptstädter verstärken.

Aktuell steht der 26-Jährige noch bei den Boston Bruins unter Vertrag, könnte aber für die kommende Saison zu den Eisbären stoßen.

Im Sommer 2022 war Wissmann nach einer starken WM von den Eisbären zu den Bruins gewechselt, kommt dort aber nur im Farmteam Providence Bruins in der unterklassigen AHL zum Einsatz.

Eisbären mit Problemen

26 Spiele absolvierte er, schoss ein Tor und gab acht Vorlagen. Seine Plus-Minus-Statistik, also die Differenz von Toren und Gegentoren bei eigener Eiszeit, liegt bei plus neun. Die Eisbären könnten eine Defensiv-Verstärkung gut gebrauchen, der Meister der vergangenen beiden Jahre droht, die Playoffs in diesem Jahr zu verpassen.