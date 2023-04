Zum ersten Mal wird es in der südlichen Hemisphäre Vorbereitungsspiele der NHL geben. In der australischen Stadt Melbourne werden die Arizona Coyotes und die Los Angeles Kings am 23. sowie am 24. September aufeinandertreffen.

Austragungsort dort ist die Rod Laver Arena, in der sonst mit den Australian Open eines von vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis stattfindet. Die Serie nennt sich "NHL Global Series".